屏東分局教官開賓士出入應召站 記一大過、調恆春分局

屏東縣警局督察科與屏東警分局23日持搜索票查緝以民宅為掩護色情應召站，當場發現「自己人」屏東分局二組一線三星技術教官盧姓警員，盧匆忙逃逸從四樓頂跳到隔壁棟三樓骨折。警方調查，盧姓警員與經營色情應召站業者不當往來，又涉違反社會秩序維護法查證屬實，警局召開人評會決議，盧姓員警記大過一次處分，並調整到恆春警分局服務。

屏東警分局昨對於盧姓員警涉案一事，起初說法含糊交代不清，目擊民眾打臉警方說法；屏東縣警局召開人評會決議，盧姓警員與經營色情應召站業者不當交往，又涉及違反社會秩序維護法查證屬實，嚴重斲傷警察形象至鉅，整頓警紀縣警局召開人評會決議核定盧記大過一次處分，並調整至恆春分局服務。