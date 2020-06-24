屏東警破藏匿民宅應召站 破門後卻發現警是常客！

屏東警分局日前接獲民眾檢舉屏東市民族路上民宅經營應召站，23日持搜索票破門查緝，卻發現「自己人」盧姓警員（49歲），盧為了躲避查緝，從4樓頂跳到隔壁棟3樓，造成雙腳骨裂無法行動遭逮，另逮捕屋主、車夫及一名女子，警詢後，將盧依社維法送辦，至於盧是否涉及不法仍待調查。

據了解，該應召站在屏東市一間民族路民宅，一樓為維修冷氣店作掩護，3、4樓經營應召站。附近居民還說，常有一名男子駕駛一輛白色賓士轎車出入此處，且幾乎每周會看到3次，因此都稱他為「賓士男」，沒想到竟是警察。

該處經常有不明人士出入，且對於經營應召站一事早有耳聞，民眾向警方檢舉。屏東警分局今年2月獲報後調查，甚至還發現該輛賓士車車主為盧姓員警所有，該民宅附近展開監控。

23日傍晚6時，埋伏員警見盧上門，又見車夫載女子到此處，眼見時機成熟，上前逮人，過程中孟姓屋主見狀，將大門反鎖拖延警方進門時間，警方破門後，當場逮捕孟、車夫與應召站內的女子。

警方為了追查盧的行蹤，到了民宅頂樓查看，才發現盧為躲避查緝，從四樓跳到隔壁棟的三樓導致雙腳骨裂無法行動。警方又出動數10人協助就醫，過程中目擊民眾才得知，原來「賓士男」也是警察。

出入應召站一事，盧辯稱，與屋主是友人關係，才長期出沒在此。至於看到員警為何要逃跑，盧則回應，誤以為是仇家找上門才逃跑。警詢後，將盧依社維法送辦，至於盧是否涉及其他不法行為仍待釐清。警方也將屋主、車夫以及應召站女子依妨害風化罪送辦。