200萬現鈔聘金放桌上展示 高帥警護鈔成為亮點

台中蔡姓市民今天帶200萬現金與聘禮，南下嘉義為兒子舉辦訂婚儀式，友人並連絡嘉義縣中埔派出所長黃明勝協助護鈔，當黃明勝站在200萬現鈔聘禮旁，親友都稱讚「警察服務真好」丶這警官好帥，多名「阿姨」還爭相要和帥警合照，成為今天喜事另一亮點。

黃明勝表示，曾長期在台中服務，2年前請調回嘉義，日前台中友人表示，大家要帶200萬現鈔南下嘉義，幫蔡的兒子送聘丶文定娶親，在嘉義人生地不熟，能否請員警到嘉義市餐廳護鈔。

他說，當時曾建議，開支票放紅包袋就好了，但友人強調習俗就是要看到現鈔，要領200萬現金，加上文定鑽戒、聘禮一起放桌上展示，要讓女方親友看到才代表重視文定儀式。