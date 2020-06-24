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200萬現鈔聘金放桌上展示 高帥警護鈔成為亮點
台中蔡姓市民今天帶200萬現金與聘禮，南下嘉義為兒子舉辦訂婚儀式，友人並連絡嘉義縣中埔派出所長黃明勝協助護鈔，當黃明勝站在200萬現鈔聘禮旁，親友都稱讚「警察服務真好」丶這警官好帥，多名「阿姨」還爭相要和帥警合照，成為今天喜事另一亮點。
黃明勝表示，曾長期在台中服務，2年前請調回嘉義，日前台中友人表示，大家要帶200萬現鈔南下嘉義，幫蔡的兒子送聘丶文定娶親，在嘉義人生地不熟，能否請員警到嘉義市餐廳護鈔。
他說，當時曾建議，開支票放紅包袋就好了，但友人強調習俗就是要看到現鈔，要領200萬現金，加上文定鑽戒、聘禮一起放桌上展示，要讓女方親友看到才代表重視文定儀式。
黃明勝說，經請示過長官同意後，決定「護鈔任務」徹底一點，今天男方車隊下中埔交流道後，他就駕駛警車一路陪同到嘉義市餐廳，並一直陪在200萬現鈔旁，直到文定儀式結束，再陪同家屬將200萬現金存到銀行，才結束這次「護鈔任務」。
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