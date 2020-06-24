影／焢肉飯女店員被砍傷 前員工行凶3小時落網

彰化縣北斗鎮知名焢肉飯小吃店37歲郭姓女員工今天下午3點多被楊姓離職員工持菜刀砍傷頭和臉，女員工血流如注被送往卓醫院救治，幸好意識清楚，無生命危險，警方傍晚6時在芳苑鄉找到楊姓犯嫌，正在釐清案情。

焢肉飯業者表示，離職已3、4個月的楊姓男員工（58歲）今天下午到店裡找女員工，一開始是用手要搭女員工的肩，似乎有話要對她說，但女員工會害怕急著走，前男員工就持刀砍她，對於兩人是否有糾紛並不知道。從業者監視錄影器中可發現男子行凶時，女子發出尖叫聲，店內現場也血跡斑斑。

警方表示，被砍女員工頭和臉各有二公分撕裂傷，右耳後、右手大拇指也受傷，送醫後進行縫合治療，幸無生命危險。

據了解，楊男行凶時，當時郭女與另一名員工正在備料，但楊男凶狠進入的樣子讓郭女一直往內移動，最後楊男上前就持菜刀猛追猛砍，行凶後即逃逸。