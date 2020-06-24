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影／焢肉飯女店員被砍傷 前員工行凶3小時落網

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣北斗鎮知名焢肉飯小吃店37歲郭姓女員工今天下午3點多被楊姓離職員工持菜刀砍傷頭和臉，女員工血流如注被送往卓醫院救治，幸好意識清楚，無生命危險，警方傍晚6時在芳苑鄉找到楊姓犯嫌，正在釐清案情。

焢肉飯業者表示，離職已3、4個月的楊姓男員工（58歲）今天下午到店裡找女員工，一開始是用手要搭女員工的肩，似乎有話要對她說，但女員工會害怕急著走，前男員工就持刀砍她，對於兩人是否有糾紛並不知道。從業者監視錄影器中可發現男子行凶時，女子發出尖叫聲，店內現場也血跡斑斑。

警方表示，被砍女員工頭和臉各有二公分撕裂傷，右耳後、右手大拇指也受傷，送醫後進行縫合治療，幸無生命危險。

據了解，楊男行凶時，當時郭女與另一名員工正在備料，但楊男凶狠進入的樣子讓郭女一直往內移動，最後楊男上前就持菜刀猛追猛砍，行凶後即逃逸。

警方依據路口監視器等線索在3個小時後找到楊男，正在警詢中，據了解，楊男以往與郭女在工作地點似乎相處不睦，楊男甚至認為他會離職是郭女害的，所以今天愈想愈氣，就持菜刀到店中找郭女理論，不過警方還在釐清案情中。

彰化縣北斗鎮中華路上一家知名焢肉飯一名37歲郭姓越南籍女店員今天下午3點多被一名離職員工疑似持菜刀砍傷頭和臉，女員工血流如注被送往卓醫院救治，幸好意識清楚，無生命危險。圖／翻攝
彰化縣北斗鎮中華路上一家知名焢肉飯一名37歲郭姓越南籍女店員今天下午3點多被一名離職員工疑似持菜刀砍傷頭和臉，女員工血流如注被送往卓醫院救治，幸好意識清楚，無生命危險。圖／翻攝
彰化縣北斗鎮知名焢肉飯店一名郭姓女員工今天下午被楊姓離職員工持菜刀砍傷頭和臉，女員工血流如注被送往卓醫院救治，幸好意識清楚，無生命危險，警方已於傍晚6時在芳苑鄉找到楊姓犯嫌，正在釐清案情。 記者林宛諭／攝影
彰化縣北斗鎮知名焢肉飯店一名郭姓女員工今天下午被楊姓離職員工持菜刀砍傷頭和臉，女員工血流如注被送往卓醫院救治，幸好意識清楚，無生命危險，警方已於傍晚6時在芳苑鄉找到楊姓犯嫌，正在釐清案情。 記者林宛諭／攝影

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