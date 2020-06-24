小吃店女員工被砍傷送醫無大礙 警逮捕離職員工

彰化縣北斗鎮一間小吃店發生砍人意外，曾在店內工作的楊男突然闖進小吃店，持刀砍傷店內一名越南籍郭姓女員工後逃逸，郭女被砍後送醫急救無大礙，警方獲報傍晚循線逮捕楊男。

彰化縣警察局北斗分局一名負責此案的員警說，據小吃店陳姓業者指出，砍人的楊男在幾個月前離職，未曾聽說兩人有糾紛。

警方指出，發生砍人意外的小吃店位於彰化縣北斗鎮中華路，曾在店內工作的楊男今天下午持刀闖入，說要找在店內工作的越南籍郭姓員工，郭女看見楊男持刀，趕緊往店內跑，但楊男仍尾隨郭女，拿刀砍傷郭女後騎機車逃逸。

小吃店其他員工看見郭女頭部和臉部被砍傷，將郭女送往北斗卓醫院急救，郭女抵達醫院時意識清醒，經搶救後沒有生命危險，但仍需在醫院接受治療。

小吃店業者向警方表示，楊男和郭女在店內工作時，不曾聽說2人有發生糾紛，工作情形也沒有異狀，至於楊男也已離職好幾個月，不清楚為何楊男會進店內砍人。