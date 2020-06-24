基隆年輕男警喬裝嫖客 鐵路街查獲私娼
基隆市2名年輕警員喬裝嫖客，到被稱為「鐵路街」的龍安街，查獲許姓女子涉嫌拉客，將她和兩名賣淫女子帶回偵詢後，依妨害風化罪嫌將許女送辦，2名賣淫女子依違反社會秩序維護法裁罰1500元。
基隆市仁愛區龍安街相傳是「紅燈區」，因緊鄰鐵道，也被稱為鐵路街，多次被警方查獲賣淫案件。今年上半年受新冠肺炎疫情影響，來客數明顯減少，生意大不如前，現在國內逐步「解封」，又見尋芳客出現。
基隆警一分局南榮路派出所兩名年輕警員，昨晚8點多前往鐵路街，50多歲許姓女子見兩人經過，出面拉客，1節15分鐘1200元。
1名警員佯稱同意消費，另1名警員則說「不滿意」未消費，在店內等候。警員在賣淫女子脫衣後出示身分，將許女和兩名30多歲已婚賣淫女子帶回偵詢。許女供稱仲介賣淫每次抽佣200元，賣淫女子表示，生活回難，才會不得已下海賺錢。
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