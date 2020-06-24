新莊雙屍命案 不排除丈夫先殺妻後再上吊尋短

新北市今天發生一起雙屍命案，65歲鄭姓女子因久未與家人聯絡，父母與其哥哥等人前往其新莊區住所查看，發現鄭女倒臥在房間床上，已無生命跡象，趕忙報警，警方到場後未發現死者丈夫，四處找尋才又發現鄭女老公李姓男子（68歲）在頂樓水塔邊上吊，同樣無生命跡象。據了解，警方不排除李男殺妻後再尋短，目前正全力調查要釐清相關案情中。

據了解，死者親生女兒目前在日本工作，固定每天晚上8時30分都會打電話給父母親，女兒23日循往例準時打電話回家，卻無人接聽電話，擔心發生意外，隨即連繫二伯及阿姨等親人，沒想到今天上門關心，發現鄭女陳屍床上，而丈夫李姓男子竟在住處頂樓水塔旁上吊身亡。

據悉，死者女兒22日最後一次與母親通話時，母親曾說，父親患有憂鬱症、身體疾病等，有討論住療養院照護等情形，但在一旁的父親聽到後，曾出聲說，「女兒不用了，再過些日子妳就知道如何安排處理了。」

女兒當時聽到心中閃過一個不好的念頭，但人遠在國外，一時也不知該如何處理，當昨天再次打電話回家無人接聽，就懷疑是否出事了，沒想到再次聽到雙親的消息，竟是已天人永隔。

這起雙屍命案，不排除是李男先殺害妻子後再上吊，詳情仍由警方調查釐清相關案情中。