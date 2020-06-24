快訊

染疫日本女學生南部就學 陳時中鬆口是本土個案暫不公布足跡

20多歲日籍女學生在台染疫 南部就學接觸者匡列140人

2潛水賊貢寮偷海鮮 人贓俱獲送辦

中央社 / 新北24日電

30歲林姓和31歲巫姓男子昨天相約到新北市貢寮區一處養殖場潛水竊取海膽及海螺當場被業者活逮，警方獲報到場將2人帶回警局，訊後依竊盜罪送辦。

新北市鮑魚生產合作社理事主席吳勝福今天向中央社記者表示，自己位於新北市貢寮區香蘭街的養殖場內有海膽、九孔和海螺等海鮮，昨天上午10時許，兩名穿著潛水裝男子闖入，潛入水中，他立刻喝令兩名男子上岸。

吳勝福說，正當他向瑞芳警分局報案時，兩名男子趁機將海鮮丟入海中，上岸時僅剩一顆海膽及數顆海螺，由於兩人裝備齊全且是熟面孔，他才會生氣向警方報案。

他表示，兩名男子當時還辯稱不知道是人為養殖，雖然遭竊海鮮數量不多，但兩人看似非常瞭解潮汐，一旦2小時後退潮恐損失慘重，呼籲遊客東北角雖是旅遊勝地，但遊客和業者也要彼此尊重。

新北市警局瑞芳分局獲報後隨即由卯澳派出所所長陳倉雄率領員警將林姓、巫姓男子帶回偵辦，由於證據確鑿兩名男子只好坦承犯行，警方訊後依竊盜罪移送基隆地檢署偵辦。

瑞芳警分局表示，警方除加強當地治安巡邏密度外，也會與當地養殖業者商討研議結合民力共同維護養殖場安全，讓業者得以安心養殖，守住心血。

海鮮 瑞芳

延伸閱讀

影／貢寮海岸涉嫌偷竊海膽、海螺 兩嫌辯稱誤入九孔池

端節連假竹市推山、海線旅遊攻略 採荔枝嘗海鮮賞海景

三倍券怎麼花？ 侯友宜：我要來住新北市飯店

4歲兒蓋「城堡」送爸爸 微妙外型爸一看崩潰：血壓飆起來

相關新聞

遊宜蘭月眉坑秘境跌傷 消防局救援合力抬下山

宜蘭縣消防局今天下午1點22分獲報，一名69歲的李姓遊客與另2名友人，走礁溪鄉月眉坑瀑布步道，在瀑布前不慎跌倒，髋關節受...

頭份暖警打氣給希望度難關 違規女：你就是天下第一帥

一名黃姓女子上個月15日心情不好，騎車在苗栗縣頭份市街頭違規左轉，遇到頭份警分局尖山派出所警員張晉維攔停，黃女突然哭泣，...

影／房屋掮客改名假冒買家 騙履保公司匯千萬貸款

金姓女子涉嫌結夥介入一筆房屋買賣，假冒買家透過代書，向履保公司辦理退還房貸剩餘款項，得手1580萬元，刑事局拘提金等8人...

新莊雙屍命案 不排除丈夫先殺妻後再上吊尋短

新北市今天發生一起雙屍命案，65歲鄭姓女子因久未與家人聯絡，父母與其哥哥等人前往其新莊區住所查看，發現鄭女倒臥在房間床上...

謊稱外甥求助金援 中壢警方宮廟前逮捕詐欺車手

桃園市中壢警方昨天於大園區福忠宮前逮捕一名詐欺下游車手，犯嫌先喬裝成被害人親友，再以公司經營不善為由請求金援，經警方循線...

屏東警破應召站遇「自己人」倉皇跳樓 警：嚴辦不護短

屏東警分局昨晚查緝應召站，發現自己人在屋內，盧姓警員情急下從該民宅4樓跳往隔壁棟3樓時，雙腿骨裂無法行動，隨即被逮捕，被...

影／天道盟幫眾開車撞民宅討債 堂口掛「正義精神」匾額

天道盟正義會大崙組長許姓男子涉嫌糾眾暴力討債，開車衝撞民宅，砸毀被害人經營的檳榔攤，刑事局拘提許等17人，檢方聲押許獲准...

影／貢寮海岸涉嫌偷竊海膽、海螺 兩嫌辯稱誤入九孔池

林姓、巫姓男子到新北市貢寮海岸的九孔池，涉嫌偷竊漁民養殖的海膽、海螺。漁民發現後報案，員警到場人贓俱獲。兩人辯稱在海中浮...

應召站有賓士車經常出入竟是警自己人 還倉皇跳樓骨折

扯！屏東警分局接獲民眾檢舉，稱有員警涉足以維修冷氣店為掩護應召站，警方展開埋伏調查，發現有一名賓士車經常出入，一查發現竟...

國二男遭學生集體霸凌頭擦地、窗戶夾 竟是班導師指揮

台中市驚傳班一名國二學生遭導師指揮其他學生集體霸凌。據了解，這名遭霸凌學生在打掃時，坐班上玩偶身上又拿玩偶的頭擦窗戶，班...

解封後第一個端午連假 台南濱海道路將加強深夜攔查

防疫解封首遇端午節連假，台南佳里警分局提前規畫，在重要風景區景點及市場、車站及聯外道路，加強交通疏導服務。

爸爸不是流氓 他努力翻轉向兒證明「我是很棒的廚師」

桃園蘆竹鴨師傅烤鴨店老闆阿廷，國中就因染毒進入感化院，又涉及槍砲、恐嚇案年輕光陰幾乎在監所虛耗，就連年幼兒子都聽同學說「...

熱門新聞

因供出同夥 桃園國中生遭7人持扳手痛毆頭部慘死

影／放生變殺生！上百尾黑鯛命喪和平島 基市將開罰

愛河屍袋塞啞鈴 凶嫌欲讓真相沉河底的算計...

逆轉！ 恐攻級酒駕釀1死2傷 高院認定「殺人」判12年半

偷拍女子短裙美腿照 議員曝：北市府員工已自首

高雄5歲童疑被幼兒園長折手嚴重骨折 楊明州：從嚴辦理

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。