快訊

染疫日本女學生南部就學 陳時中鬆口是本土個案暫不公布足跡

20多歲日籍女學生在台染疫 南部就學接觸者匡列140人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

頭份暖警打氣給希望度難關 違規女：你就是天下第一帥

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

一名黃姓女子上個月15日心情不好，騎車在苗栗縣頭份市街頭違規左轉，遇到頭份警分局尖山派出所警員張晉維攔停，黃女突然哭泣，張晉維給予加油打氣心理支持，黃女度過難關，昨天送卡片到派出所，感謝張晉維困難時給了很大鼓勵與希望，「你就是天下第一帥」！

「你就是天下第一帥」卡片的故事口耳相傳，頭份警分局長邱紹雄肯定，今天表揚張晉維工作認真負責，盡心盡力維護管區治安，執行巡邏勤務時發現需要幫助的民眾，以同理心提供適當協助，更是難能可貴。

警方說，張晉維5月15日下午3點多執行巡邏勤務，在頭份市東桃路、中興路口見黃女騎機車違規左轉彎，他攔停人車，盤查過程中，黃女突然情緒不穩並哭泣，表示因最近經濟壓力較大，精神狀況較不好，且有訴訟在身，正要前往律師事務所請求法律協助途中，才會分心違規，且經濟拮据，擔心沒錢繳納罰單，才會一時悲從中來哭泣。

張晉維當時耐心聽完黃女的話，提供相關法律見解，分析訴訟程序，並加油打氣鼓勵，黃女的心情逐漸恢復平靜，但張晉維交通違規舉發單照開，整個過程約半個小時，事後張晉維也不以為意，沒想到昨天在派出所會收到感謝卡片。

至於黃女是最近收到不起訴處分書，訴訟還她清白，她很開心，卡片送張晉維分享好消息，她認為張晉維在她困難時，出於好心幫助她，也詐可能不記得她，但她這輩子都忘不了這份恩情，「你就是天下第一帥」，她以後也不會違規了。

苗栗縣警局頭份分局尖山派出所警員張晉維取締黃姓女子交通違規，以同理心提供協助，昨天意外收到感謝卡片。圖／頭份警察分局提供
苗栗縣警局頭份分局尖山派出所警員張晉維取締黃姓女子交通違規，以同理心提供協助，昨天意外收到感謝卡片。圖／頭份警察分局提供

延伸閱讀

影／清涼一夏！竹南頭份獅山親子公園提前噴水

頭份永貞國小女籃 全國賽首冠

3年練一劍 頭份永貞國小女籃奪校史全國賽事首冠

自來水加壓站配合停電檢查 頭份、竹南17日多處停水

相關新聞

遊宜蘭月眉坑秘境跌傷 消防局救援合力抬下山

宜蘭縣消防局今天下午1點22分獲報，一名69歲的李姓遊客與另2名友人，走礁溪鄉月眉坑瀑布步道，在瀑布前不慎跌倒，髋關節受...

頭份暖警打氣給希望度難關 違規女：你就是天下第一帥

一名黃姓女子上個月15日心情不好，騎車在苗栗縣頭份市街頭違規左轉，遇到頭份警分局尖山派出所警員張晉維攔停，黃女突然哭泣，...

影／房屋掮客改名假冒買家 騙履保公司匯千萬貸款

金姓女子涉嫌結夥介入一筆房屋買賣，假冒買家透過代書，向履保公司辦理退還房貸剩餘款項，得手1580萬元，刑事局拘提金等8人...

新莊雙屍命案 不排除丈夫先殺妻後再上吊尋短

新北市今天發生一起雙屍命案，65歲鄭姓女子因久未與家人聯絡，父母與其哥哥等人前往其新莊區住所查看，發現鄭女倒臥在房間床上...

謊稱外甥求助金援 中壢警方宮廟前逮捕詐欺車手

桃園市中壢警方昨天於大園區福忠宮前逮捕一名詐欺下游車手，犯嫌先喬裝成被害人親友，再以公司經營不善為由請求金援，經警方循線...

屏東警破應召站遇「自己人」倉皇跳樓 警：嚴辦不護短

屏東警分局昨晚查緝應召站，發現自己人在屋內，盧姓警員情急下從該民宅4樓跳往隔壁棟3樓時，雙腿骨裂無法行動，隨即被逮捕，被...

影／天道盟幫眾開車撞民宅討債 堂口掛「正義精神」匾額

天道盟正義會大崙組長許姓男子涉嫌糾眾暴力討債，開車衝撞民宅，砸毀被害人經營的檳榔攤，刑事局拘提許等17人，檢方聲押許獲准...

影／貢寮海岸涉嫌偷竊海膽、海螺 兩嫌辯稱誤入九孔池

林姓、巫姓男子到新北市貢寮海岸的九孔池，涉嫌偷竊漁民養殖的海膽、海螺。漁民發現後報案，員警到場人贓俱獲。兩人辯稱在海中浮...

應召站有賓士車經常出入竟是警自己人 還倉皇跳樓骨折

扯！屏東警分局接獲民眾檢舉，稱有員警涉足以維修冷氣店為掩護應召站，警方展開埋伏調查，發現有一名賓士車經常出入，一查發現竟...

國二男遭學生集體霸凌頭擦地、窗戶夾 竟是班導師指揮

台中市驚傳班一名國二學生遭導師指揮其他學生集體霸凌。據了解，這名遭霸凌學生在打掃時，坐班上玩偶身上又拿玩偶的頭擦窗戶，班...

解封後第一個端午連假 台南濱海道路將加強深夜攔查

防疫解封首遇端午節連假，台南佳里警分局提前規畫，在重要風景區景點及市場、車站及聯外道路，加強交通疏導服務。

爸爸不是流氓 他努力翻轉向兒證明「我是很棒的廚師」

桃園蘆竹鴨師傅烤鴨店老闆阿廷，國中就因染毒進入感化院，又涉及槍砲、恐嚇案年輕光陰幾乎在監所虛耗，就連年幼兒子都聽同學說「...

熱門新聞

因供出同夥 桃園國中生遭7人持扳手痛毆頭部慘死

影／放生變殺生！上百尾黑鯛命喪和平島 基市將開罰

愛河屍袋塞啞鈴 凶嫌欲讓真相沉河底的算計...

逆轉！ 恐攻級酒駕釀1死2傷 高院認定「殺人」判12年半

偷拍女子短裙美腿照 議員曝：北市府員工已自首

高雄5歲童疑被幼兒園長折手嚴重骨折 楊明州：從嚴辦理

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。