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頭份暖警打氣給希望度難關 違規女：你就是天下第一帥
一名黃姓女子上個月15日心情不好，騎車在苗栗縣頭份市街頭違規左轉，遇到頭份警分局尖山派出所警員張晉維攔停，黃女突然哭泣，張晉維給予加油打氣心理支持，黃女度過難關，昨天送卡片到派出所，感謝張晉維困難時給了很大鼓勵與希望，「你就是天下第一帥」！
「你就是天下第一帥」卡片的故事口耳相傳，頭份警分局長邱紹雄肯定，今天表揚張晉維工作認真負責，盡心盡力維護管區治安，執行巡邏勤務時發現需要幫助的民眾，以同理心提供適當協助，更是難能可貴。
警方說，張晉維5月15日下午3點多執行巡邏勤務，在頭份市東桃路、中興路口見黃女騎機車違規左轉彎，他攔停人車，盤查過程中，黃女突然情緒不穩並哭泣，表示因最近經濟壓力較大，精神狀況較不好，且有訴訟在身，正要前往律師事務所請求法律協助途中，才會分心違規，且經濟拮据，擔心沒錢繳納罰單，才會一時悲從中來哭泣。
張晉維當時耐心聽完黃女的話，提供相關法律見解，分析訴訟程序，並加油打氣鼓勵，黃女的心情逐漸恢復平靜，但張晉維交通違規舉發單照開，整個過程約半個小時，事後張晉維也不以為意，沒想到昨天在派出所會收到感謝卡片。
至於黃女是最近收到不起訴處分書，訴訟還她清白，她很開心，卡片送張晉維分享好消息，她認為張晉維在她困難時，出於好心幫助她，也詐可能不記得她，但她這輩子都忘不了這份恩情，「你就是天下第一帥」，她以後也不會違規了。
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