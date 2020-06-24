美女圖誘投資 詐騙集團另起爐灶再遭警掃蕩
天道盟蘆洲分會戴姓男子組詐騙集團，涉嫌利用社群軟體以美女圖吸引被害人投資受騙，經警方查獲交保後，戴男仍持續詐騙，經永和分局再次攻堅查獲機房並逮9人送辦。
警方調查，警方長期蒐證得知治平對象天蘆會28歲戴姓男子組成詐騙集團，利用IG、FB等社群軟體以美女圖吸引被害人注意，經過網路交談洗腦可輕鬆投資獲利後，再由其他成員假扮投顧老師、獲利見證者等方式騙取被害人投入資金，初估年初迄今不法所得逾新台幣1000萬元。
永和警分局今天表示，5月間會同刑事警察局在蘆洲查獲詐騙機房後，戴男遭逮送辦，經交保後再於另一高級住宅社區大樓內設置機房進行詐騙，並於頂樓架設多支監控鏡頭防止警方垂降攻堅。
警方表示，但經連日埋伏蒐證後，永和警方於6月23日協請保一總隊維安特勤隊強力攻堅，查扣主機等證物及瑪莎拉蒂跑車、LV名牌包、名錶及鑽戒等不法所得，共查獲9名嫌疑人，訊後依組織犯罪等罪嫌送辦。
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