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屏東警破應召站遇「自己人」倉皇跳樓 警：嚴辦不護短
屏東警分局昨晚查緝應召站，發現自己人在屋內，盧姓警員情急下從該民宅4樓跳往隔壁棟3樓時，雙腿骨裂無法行動，隨即被逮捕，被依社維法送辦，也將屋主、車夫及應召站女子依妨害風化罪送辦，至於盧是否涉及其他不法行為仍待釐清。
據了解，該應召站位於一間民族路上一棟民宅，以一樓維修冷氣店當掩護，該棟民宅的3、4樓經營應召站。附近居民說，該民宅常有一輛白色賓士轎車出入此處，屏東警分局也在今年2月接獲民眾檢舉，稱該民宅內在經營應召站。
據調查，發現該輛賓士車車主為盧姓警員所有，警方經過長期監控，眼見時機成熟，昨晚持搜索票行動，查緝過程發現盧姓警員在應召站內，盧見警方上門，情急之下，逃到4樓頂樓跳往隔壁棟3樓導致雙腿骨裂送醫。
盧姓警員辯稱，與該民宅屋主是友人，才會經常出沒。警方將盧姓警員依社維法送辦，盧是否涉及其他不法行為仍待警方釐清。
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