刑事局破獲房屋履保款詐騙案 4嫌收押禁見

刑事局今天破獲一起詐騙房屋履保款項案，金姓女子及何姓男子指揮多名共犯，利用改名和買家同名的人頭帳戶騙取新台幣1580萬元，警逮8嫌送辦，4嫌遭法院裁定收押禁見。

全案緣於，某建築經紀公司承辦一件北市文山區興隆路四段的中古屋買賣履保業務，5月7日成交後，將履保專戶餘額1580萬元退給買方林女，但林女卻說未收到相關款項，經查匯款遭人冒名領走，實際款項竟是匯到和買家同名的林男帳戶內，履保公司驚覺匯款帳戶遭更動而報案。

刑事局今天召開破案記者會，偵查第七大隊副大隊長徐釗斌表示，警方追查後發現，冒名買家的林男是受王姓男子委託，在3月26日將他的本名改成和買家林女同名，並以此名再開設人頭帳戶，隨後由蘇女假扮買家並向代書謊稱買賣雙方有嫌隙，所以不想出面點交，再藉機竄改點交確認書內容後得逞。

警方研判，此筆買賣應有知情者涉案，經向代書事務所調閱點交確認書資料，發現車手周男所送的點交書中，買家收款帳戶遭竄改成同名的人頭帳戶，改名的車手林男和王男則將入帳的380萬元提領花用一空，其餘1200萬元則匯至假扮買家的蘇女帳戶內，後已遭警方凍結。

經長期蒐證、追查，警方分別於5月20和22日發動搜索、逮捕行動，人頭林男、車手周男、假買家蘇女及共犯王男拘提到案後供稱，他們是受金女與何男指使，並供出其他涉案成員。

專案小組隨後又在6月2日將金女等4嫌拘提到案，並查扣相關贓證物及銀行帳戶。

主嫌43歲金女到案後坦承犯行。據了解，她過去曾因炒房而遭台北地檢署依違反銀行法起訴，這次因得知有賣家要出售中古屋，便介紹買家林女並委託代書辦理，再由何男指揮共犯王男尋找人頭以吃下履保專戶的剩餘款項。

警方詢後，認為本案涉嫌改名辦理銀行帳戶假扮買方、提供人頭帳戶、貼寫假資料及取款車手，將8人依詐欺罪嫌移送士林地檢署偵辦，法院裁定金、何、蘇、王等4嫌收押禁見，其餘4嫌則分別依5至10萬元交保。