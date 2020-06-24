天道盟正義會胖虎暴力討債 警逮17嫌送辦

刑事局去年獲報，指天道盟正義會組長28歲許男長期在桃園地區經營網路賭博及暴力討債，並吸收少年犯案扛罪，兩年內不法獲利達新台幣上億元，22日循線逮捕許男在內的17嫌送辦。

刑事局今天召開破案記者會，偵查第二大隊副大隊長何明賢表示，去年接獲情資指出，天道盟正義會組長許男（綽號胖虎）在桃園地區長期拉幫結夥和經營天九牌、職棒網路賭博等非法情事，近兩年不法獲利達上億元。

為擴大追查幕後幫派及主事者，刑事局與新北市警察局海山分局共組專案小組，並報請桃園地檢署指揮偵辦。

經專案小組追查發現，以許男為首的不法集團成員們，長期在桃園市中壢區、平鎮區設立移動式據點賭場，且若有賭客無法償還債務，他便指揮、操控組內幫眾持槍恐嚇、潑漆、撒冥紙和砸店等手段，對被害人暴力討債。

其中，被害人曾男因積欠賭債，許男竟動員數名幫眾前往包圍曾男妻子、黃女的檳榔攤，並當場恐嚇取財30萬元和逼簽200多萬元本票，再逼迫黃女交出名下汽車後強行駛離，導致遭恐嚇的黃女心生畏懼。

隨後，許男今年3月又吸收少年加入幫派，利用可減輕或免除刑責特性，作為幫派第一線執行暴力的成員，他自己則隱身於後，遙控幫派幹部率少年成員駕車衝撞被害人曾男的住家大門，並將犯案車輛棄置現場，目無法紀。

另，今年4月又和竹聯幫信堂陸續在桃園中壢、觀音地區發生兩次互嗆、鬥毆事件。

專案小組經鍥而不捨追查發現，許男除涉嫌暴力討債外，從其金流查到部分不法獲利已用來購買公寓，再改建成分租套房，交由親友代為管理聯繫承租客，以意圖隱匿、掩飾犯罪不法所得，並轉為合法收入，逃避刑事追訴。

警方經逾半年長期蒐證後，見時機成熟之際，於22日持拘票和搜索票同步拘提、搜索許男和手下王男在內等17名幫眾到案，並搜索相關18處所，現場搜得勞力士綠水鬼、沛納海10只名錶等證物；另聲請查扣市價260萬元車輛、兩座公寓不動產。

全案詢後依組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。