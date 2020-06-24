影／貢寮海岸涉嫌偷竊海膽、海螺 兩嫌辯稱誤入九孔池

林姓、巫姓男子到新北市貢寮海岸的九孔池，涉嫌偷竊漁民養殖的海膽、海螺。漁民發現後報案，員警到場人贓俱獲。兩人辯稱在海中浮潛，誤入九孔池，否認行竊。警方偵詢後，依竊盜罪嫌將兩人移送基隆地檢署偵辦。

新北市貢寮海岸是九孔、鮑魚等養殖產地，因為位在海邊，少無人煙，養殖漁民最怕「海賊」上門。日前有一戶養殖業者發現遭竊，小偷連池中的石頭都搬上岸，以利搜括漁獲，行徑囂張。小偷光顧消息傳開後，養殖業者提高警覺。

吳姓漁民昨天近午發現九孔池內，有人在「潛水」馬上報警，瑞芳警分局卯澳派出所所長陳倉雄率員前往現場，當場查獲年約30歲的林姓、巫姓男子，在九孔池竊取海膽及海螺。

兩人辯稱，原本在海中浮潛，沒想到已游進九孔池，否認偷竊。漁民不信他們的說詞，因為九孔池有水管、馬達等設備，會潛水的民眾不會誤入採捕。