快訊

開放桃機轉機 指揮中心曝中國大陸唯一遭排除原因

6月29日起開放外籍人士放寬入境條件 來台觀光仍禁止

擔心振興券發放掀起詐騙潮 八德警加緊宣導阻詐

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導

詐騙案件層出不窮，由於近期疫情趨緩，政府即將發放振興券幫助經濟復甦，桃園八德警分局今天與八德、大溪等郵局各分支局經理及科長討論並分享阻詐案例，更說明協助阻詐的相關獎勵措施。

因應振興券發放前夕，八德警分局特別與八德、大溪等郵局各分支局經理及科長開會，辦理金融機構阻詐心得討論，由偵查隊隊長沈介茗分享今年2件被詐騙總財損高達百萬元的案例，以及攔阻成功的案例。

八德警分局表示，鑑於歹徒經常利用「假冒檢警機關」、「假交友（徵婚、投資）」等詐騙手法，要求民眾到銀行臨櫃提領或匯出大額現金。因次，金融機構櫃檯行員如發現客戶辦理匯款、無摺存入非本人帳戶、年長者提領現金達新台幣3萬元以上、申辦約定轉帳、等值新台幣50萬以上的國外匯出款案件等交易，應主動關懷提醒客戶。

警方指出，特別是客戶在交易過程中神色慌張、保持手機通話等狀況，更應該提高警覺，透過與客戶交談瞭解其交易動機與目的，如有明顯遭詐騙的情形，應趕快勸阻並報警處理，積極預防民眾受騙。

另外，桃園市政府警察局辦理金融機構、超商關懷提問成功攔阻詐騙款項獎勵措施，核發對象為協助民眾成功攔阻詐騙款項的金融機構、超商人員。獎勵金額以協助阻詐款項來分，阻詐新台幣100萬元以下，每案頒發商品禮券2千元；阻詐新台幣100萬元以上，每案頒發商品禮券3千元。

沈介茗說，警察工作需要民間共同協助，金融機構從業人員適時反應通報，警力即時到場合力勸阻，共同發揮保護民眾財產的力量，呼籲民眾遇到疑似詐騙手法要保持冷靜、小心查證、馬上撥打165反詐騙諮詢，另外若發現疑似有犯罪不法情事，一定要即刻通知警方，由警方到場處理並深入偵辦。

詐騙案件層出不窮，桃園八德警分局今天與八德、大溪等郵局各分支局經理及科長討論並分享阻詐案例，更說明協助阻詐的相關獎勵措施。圖／八德警分局提供
詐騙案件層出不窮，桃園八德警分局今天與八德、大溪等郵局各分支局經理及科長討論並分享阻詐案例，更說明協助阻詐的相關獎勵措施。圖／八德警分局提供
詐騙案件層出不窮，桃園八德警分局今天與八德、大溪等郵局各分支局經理及科長討論並分享阻詐案例，更說明協助阻詐的相關獎勵措施。圖／八德警分局提供
詐騙案件層出不窮，桃園八德警分局今天與八德、大溪等郵局各分支局經理及科長討論並分享阻詐案例，更說明協助阻詐的相關獎勵措施。圖／八德警分局提供

延伸閱讀

議員指三倍券優惠輸北桃 侯友宜：小魚釣大魚

響應政府振興方案 Ford振興優惠季提供五大精選優惠

中華車計畫趁振興三倍券 搶電動機車市場

金門振興券7/17上路 估創造5.6億消費產值

相關新聞

國二男遭學生集體霸凌頭擦地、窗戶夾 竟是班導師指揮

台中市驚傳班一名國二學生遭導師指揮其他學生集體霸凌。據了解，這名遭霸凌學生在打掃時，坐班上玩偶身上又拿玩偶的頭擦窗戶，班...

應召站有賓士車經常出入竟是警自己人 還倉皇跳樓骨折

扯！屏東警分局接獲民眾檢舉，稱有員警涉足以維修冷氣店為掩護應召站，警方展開埋伏調查，發現有一名賓士車經常出入，一查發現竟...

解封後第一個端午連假 台南濱海道路將加強深夜攔查

防疫解封首遇端午節連假，台南佳里警分局提前規畫，在重要風景區景點及市場、車站及聯外道路，加強交通疏導服務。

爸爸不是流氓 他努力翻轉向兒證明「我是很棒的廚師」

桃園蘆竹鴨師傅烤鴨店老闆阿廷，國中就因染毒進入感化院，又涉及槍砲、恐嚇案年輕光陰幾乎在監所虛耗，就連年幼兒子都聽同學說「...

高雄5歲男童右手骨折家長質疑遭虐 幼兒園教師被送辦

高雄市一間幼兒園被指控虐童！一名5歲男童上月14日時，在就讀的幼兒園中，疑似因為幼兒園教師陳姓女子不當管教，導致男童的右...

天熱戲水消暑 國小剛畢業女學童烏來玩水不慎溺水

新北市消防局今天上午11時32分獲報，烏來區紅河谷紅橋下方傳出溺水意外，一名國小剛畢業的13歲歐姓女學童，與同學三男二女...

屏東警遭爆疑經營「色情應召站」 遇查緝嚇到跌倒被抓

屏東警分局日前接獲民眾檢舉有人於民族路上某處經營色情應召站，歷經調查後，於昨天晚上展開到場查緝，豈料，卻發現當時有另一名...

愛河分屍案 檢警今上午解剖複驗

高雄愛河分屍案今上午11點多時，由檢察官帶領法醫到達高雄市立殯儀館進行解剖腹驗，警方昨調閱案發地點周遭監視器，還有蒐集高...

高雄5歲童疑被幼兒園長折手嚴重骨折 楊明州：從嚴辦理

高雄市大寮區一名施姓家長表示，今年5月間，他5歲、在大寮區一家幼兒園內受傷，右手橈骨、尺骨兩處嚴重骨折，經向幼兒園多次調...

端午連假預期遊客湧入 學甲警建議這樣走少塞車

明天起4天端午連假將展開，預期出遊民眾將暴增，針對南鯤鯓代天府等多處著名熱門景點，台南學甲警方除調派警力疏導交通，也提出...

影／挑戰公權力警局前縱火報復以為抓不到？ 6小時落網

24歲鄭姓男子前陣子疑因毒品案被台中市警局烏日分局移送法辦懷恨在心，昨晚9時25分挑戰公權力，涉嫌在烏日警分局右前空地縱...

影／國道警車迴轉擦撞機車後竟直接開走 警：加強教育

國道公路警察局第六公路警察大隊竹林分隊兩名員警22日上午駕駛巡邏車行經新竹市區一處路口，起步迴轉時警車不慎與機車發生輕微...

熱門新聞

因供出同夥 桃園國中生遭7人持扳手痛毆頭部慘死

台中南屯牛肉麵店傳瓦斯氣爆 疑6人受傷、警消馳援

影／放生變殺生！上百尾黑鯛命喪和平島 基市將開罰

逆轉！ 恐攻級酒駕釀1死2傷 高院認定「殺人」判12年半

總統表哥王光祥收「2顆子彈」 前立委媳教唆被訴

愛河屍袋塞啞鈴 凶嫌欲讓真相沉河底的算計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。