擔心振興券發放掀起詐騙潮 八德警加緊宣導阻詐

詐騙案件層出不窮，由於近期疫情趨緩，政府即將發放振興券幫助經濟復甦，桃園八德警分局今天與八德、大溪等郵局各分支局經理及科長討論並分享阻詐案例，更說明協助阻詐的相關獎勵措施。

因應振興券發放前夕，八德警分局特別與八德、大溪等郵局各分支局經理及科長開會，辦理金融機構阻詐心得討論，由偵查隊隊長沈介茗分享今年2件被詐騙總財損高達百萬元的案例，以及攔阻成功的案例。

八德警分局表示，鑑於歹徒經常利用「假冒檢警機關」、「假交友（徵婚、投資）」等詐騙手法，要求民眾到銀行臨櫃提領或匯出大額現金。因次，金融機構櫃檯行員如發現客戶辦理匯款、無摺存入非本人帳戶、年長者提領現金達新台幣3萬元以上、申辦約定轉帳、等值新台幣50萬以上的國外匯出款案件等交易，應主動關懷提醒客戶。

警方指出，特別是客戶在交易過程中神色慌張、保持手機通話等狀況，更應該提高警覺，透過與客戶交談瞭解其交易動機與目的，如有明顯遭詐騙的情形，應趕快勸阻並報警處理，積極預防民眾受騙。

另外，桃園市政府警察局辦理金融機構、超商關懷提問成功攔阻詐騙款項獎勵措施，核發對象為協助民眾成功攔阻詐騙款項的金融機構、超商人員。獎勵金額以協助阻詐款項來分，阻詐新台幣100萬元以下，每案頒發商品禮券2千元；阻詐新台幣100萬元以上，每案頒發商品禮券3千元。