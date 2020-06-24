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應召站有賓士車經常出入竟是警自己人 還倉皇跳樓骨折
扯！屏東警分局接獲民眾檢舉，稱有員警涉足以維修冷氣店為掩護應召站，警方展開埋伏調查，發現有一名賓士車經常出入，一查發現竟是自己人，警方展開偵辦昨下午行動，這名盧姓員警在應召站內，看到警方上門，當場逃逸，從4樓頂跳到隔壁棟3樓受傷，腳後根裂傷送醫，打石膏，現已出院。
屏東警分局今中午對外說明含糊交代不清，僅稱該名員警有涉嫌不當場所絕不護短；屏東縣警局指出，警方接獲檢舉在屏東市民族路一棟民宅疑有從事性交易，警方現場蒐證埋伏發現，有一部經常出入的賓士車，一查竟是「自己人」，後來發現也有其他人出入，但只有人進去後，過不久有其他車輛載著小姐進入。
據了解，該民宅屋主平日從事冷氣維修，屋主昨也在場，坦承有幫忙叫小姐。涉足不當場所的盧姓員警與這名屋主熟識，員警否認涉案，但員警是否有涉嫌經營，警方將釐清調查。49歲盧姓警員從事警職20多年，近10年擔任教官。
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