匯錢就飛去跟妳結婚！ 中年單身女遇跨國愛情詐騙險上當
台北市單身的蔡姓女子遭詐騙集團冒充一名男醫師，向她謊稱到敘利亞支援醫療服務，有意返台與蔡結婚，不過缺錢，盼蔡女金援；就當蔡到銀行匯款之際，行員察覺有異報案，警方到場才阻止這起詐騙案。
警方表示，蔡女（49歲）在網路認識一名外國男子，該男向她謊稱是醫師，因敘利亞發生戰爭，被派到該國支援，不過近日遭遇困難，急需金援才能返台，要蔡女匯款美金2000元（折合新台幣約6萬元）。
蔡女說，兩人聊天一段時間，對該男已產生感情，該男也答應她，成功來台就與她結婚，才不疑有他到銀行匯款。
松山分局東社派出所警員簡榮助、莊子新本月10日獲報，趕抵銀行向蔡女解釋，這是常見詐騙手法，並舉出民眾曾遭詐騙的案例，才讓蔡女恍然大悟。
松山分局強調，民眾遭詐騙事件不斷重現，若懷疑自己遭詐騙，切記打165專線求證，由專業人員幫忙處理。
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