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國二男遭學生集體霸凌頭擦地、窗戶夾 竟是班導師指揮

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

台中市驚傳班一名國二學生遭導師指揮其他學生集體霸凌。圖為教育部。(聯合報系資料照片)
台中市驚傳班一名國二學生遭導師指揮其他學生集體霸凌。圖為教育部。(聯合報系資料照片)

台中市驚傳班一名國二學生遭導師指揮其他學生集體霸凌。據了解，這名遭霸凌學生在打掃時，坐班上玩偶身上又拿玩偶的頭擦窗戶，班導師竟指揮班上體型高大的5名男學生輪流坐在這名男學生身上，還有人抓腳讓這名男學生頭抵地擦地板、被窗戶夾頭，男學生褲子在過程中被扯下，事後家長不滿校方昨天決議對導師口頭告誡。對此，台中市教育局認為這是「嚴重不當管教」，今天從嚴要求學校重啟調查，並邀請教育學者專家召開教評會。

這名男學生6月8日在學校打掃時，先坐在教室裡的熊貓玩偶身上，再拿玩偶擦窗戶，此舉被班導師發現後，導師為了讓男學生知道毀損公物是不對的，還說要讓他「體會玩偶的感覺」，立即指揮5名男學生處罰該生，除了壓坐男學生身上，拿頭擦地板，還一度抓頭給窗戶夾，過程中，男學生的褲子被扯落，直到男學生哭了才作罷。

這名男學生表示，他被欺負，這5名壓他的男學生在最後一節課跟他道歉，但導師不但沒道歉，還拿全班學生繳的班費買零食請他，並說這件事班上同學知道就好，不用到處去講。

校方表示，這件事發生當周就介入處理，多次找這名男學生來了解狀況並輔導，班導師認為自己和學生們感情很好，是學生們自己在玩，她只是剛好在場沒有阻止而已，上周也已經向全班同學道歉；昨天學校原決議對該名導師口頭告誡，但因家長無法接受，目前已經重啟調查中。

台中市教育局副局長劉火欽認為，班導師若如投訴所言，指揮學生做這些事就是不適當，此事已不是學生間的嬉鬧，而是「嚴重不當管教」，校方僅口頭告誡，與該生受到的委屈比例原則不恰當，已經要求校方重啟調查，2周內針對老師不當管教具體事實重新調查後議處。

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