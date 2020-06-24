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解封後第一個端午連假 台南濱海道路將加強深夜攔查

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

防疫解封首遇端午節連假，台南佳里警分局提前規畫，在重要風景區景點及市場、車站及聯外道路，加強交通疏導服務。

佳里警分局交通組巡官李晟邦表示，端午節連假從25日起至28日為期4天，是疫情解封後的第一個連續假期，針對轄內大潤發賣場、和欣客運、統聯客運、大臺南公車（橘、藍、棕幹線）車站、龍山漁港、六孔碼頭、七股鹽山、七股遊客中心、黑面琵鷺賞鳥區、蕭壠文化園區、中山市場及安西黃昏市場等周邊道路，均規畫交通疏導勤務，以維持行車順暢。

另轄區臺17線、市173線（國姓橋路段）、臺61線、市176線（七股鹽山路段）等假日凌晨時段，易聚集改裝車輛路段，在連假期間每日晚上10點至凌晨3點，也規畫部署防制警力，守望攔查違規車輛，以遏止危險駕車風氣。

佳里警分局長斯儀仙指出，6月份轄區發生3起重大交通事故，肇因起於駕駛人未戴安全帽、無照駕駛及酒後駕車等交通違規而造成憾事，連假期間響應市長黃偉哲提倡「安全旅遊」政策，警方執法不打烊，請民眾外地出遊時，勿酒駕、超速、疲勞駕駛及騎乘機車要戴牢安全帽，遵守交通法令，確保行車安全，快快樂樂出門，平平安安回家。

台南佳里警分局對於端午4天連假，提前進行交通疏導規畫。記者吳淑玲／翻攝
台南佳里警分局對於端午4天連假，提前進行交通疏導規畫。記者吳淑玲／翻攝
台南佳里警分局對於端午4天連假，提前進行交通疏導規畫。記者吳淑玲／翻攝
台南佳里警分局對於端午4天連假，提前進行交通疏導規畫。記者吳淑玲／翻攝
台南佳里警分局對於端午4天連假，提前進行交通疏導規畫。記者吳淑玲／翻攝
台南佳里警分局對於端午4天連假，提前進行交通疏導規畫。記者吳淑玲／翻攝
台南佳里警分局對於端午4天連假，提前進行交通疏導規畫。記者吳淑玲／翻攝
台南佳里警分局對於端午4天連假，提前進行交通疏導規畫。記者吳淑玲／翻攝

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