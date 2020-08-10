【Q&A】十萬火急！火災常識小遊戲 你能逃出火海嗎？
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專題／火線救援！遇到火災別慌 破迷思掌握正確觀念
救命整理包／遇到火災怎麼辦？ 必看火災逃生求生術！
大火事件簿／祝融肆虐釀悲劇 近5年重大傷亡火災
答案解析：
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Q1：火災來時，若人在大樓裡4樓、火源在5樓時，該往上跑還是往下跑？
A：要往下跑
→人往上跑是跑不贏煙的，煙平均上升速度為每秒3~5公尺，人平均往上速度為每秒0.5公尺。
Q2：遇到火災且火勢已經變大，應該怎麼做？
A：趕緊逃到安全的地方避難
→在火災剛發生不久、火源初萌時可以使用滅火器或室內消防栓予以撲滅，若火勢已擴大無法熄滅則應盡速避難。
Q3：遇到火災要打哪個電話通知消防員？
A：119
→110為警察局專線；112為緊急救難專線；113為保護專線
Q4：以下滅火器操作的口訣何者正確？
A：拉瞄壓掃
→按開拿拉轉是室內消防栓操作口訣；沖脫泡蓋送是燒傷時的口訣；內外夾弓大立腕是洗手時的口訣。
Q5：遇到電氣火災，可用哪種方法撲滅
A：乾粉滅火器
→因水會導電，電器火災發生初期不可用水滅火。
Q6：火災來時，若人在地下室，該往上跑還是往下跑？
A：要往上跑
→應向上跑到一樓出口。
Q7：身處火場時，已見火勢大有濃煙，以下何種做法正確？
A：先想辦法避開濃煙，再尋求其他方法
→因濃煙是火場第一殺手，看見已有濃煙時，千萬不可涉險穿越濃煙，應設法躲避。
Q8：2018年8月新北市新莊區衛福部台北醫院護理之家火災，造成15死14傷。請問經調查鑑定結果，發現起火原因是病患友人自行攜帶的「什麼物品」造成短路，高溫引燃周邊易燃物？
A：超長波床墊
→大火事件簿／祝融肆虐釀悲劇 近5年重大傷亡火災
Q9：2020年6月台南磚造平房惡火，奪走祖孫三代4命。消防局表示，初步研判是電線走火，因屋內沒加裝住警器，受困者因熟睡，很可能還沒發現的時候，已經被濃煙嗆傷昏迷，失去意識後根本無法自行逃生。有關住警器，請問廚房裝設哪種類的較適宜？
A：定溫式
→因廚房平時就有炒菜之油煙，為了避免離子式或光電式住宅用火災警報器誤動作，故類似廚房平時會產生煙粒子之場所，用定溫式住宅用火災警報器較為適宜。
Q10：安全門本身的作用是阻隔火煙，因此採「單向開啟」，請問有關安全門下列敘述何者錯誤？
A：外往內開
→安全門是為了逃生動線且要阻隔火煙而設計的，住戶是可以從住家樓梯安全門進入樓梯逃生，但無法直接從樓梯開門進入其他樓層。
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