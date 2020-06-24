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打擊不法沒有假期！金門海岸巡端節前夕擴大威力掃蕩

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

海巡署第十二(金門)巡防區今天表示，端午節將至，為維護金門地區海域、海岸安全，金門巡防區指揮部統合金門地區之岸巡隊、海巡隊及查緝隊等單位，於昨日12時起，展開「端節前夕擴大威力掃蕩」聯合勤前教育，除執行擴大商(漁)港安全檢查、加強重點海域巡弋外，也針對轄區治安死角實施岸際巡查，以杜絕不法走私、偷渡，全力防堵新冠肺炎及非洲豬瘟疫情入境，宣示海巡署打擊犯罪之決心。

金門巡防區表示，這項聯合勤前教育昨晚在尚義營區舉行，由巡防區指揮部主任詹嘉德主持，此次威力掃蕩依任務及地區特性，針對所轄金門、烈嶼等離島及金門周遭海域進行威力掃蕩，並全面性地毯式清查所屬轄區空屋、貨櫃、下水道、灘岸、防風林及治安死角等重點實施巡邏及搜索，以達到嚇阻不法效果，全力維護民眾安全及社會治安。

此次威力掃蕩投入兵力共計5艇10車3機車67人次，金門巡防區表示，因應新冠肺炎及非洲豬瘟疫情，指揮部將以最嚴謹的態度，最高的標準、寧可多做不可少做的決心，加強邊境安檢等嚴密作為，全力杜絕疫情入侵；另為防範有心人士藉端節連假期間從事非法活動，伺機牟取暴利，危害社會安定，將針對轄區重點實施部署與加強巡查，嚇阻不法之情事，展現海巡署執法能量及打擊犯罪決心，以確保人民生命財產安全與展現海巡執法能力。呼籲民眾如需任何協助，可撥打「118」海巡服務專線，海巡署全天候24小時均有專人服務。

此次威力掃蕩，針對所轄金門、烈嶼等離島及金門周遭海域進行威力掃蕩，並全面性地毯式清查所屬轄區空屋、防風林及治安死角等重點實施巡邏及搜索。圖／金門巡防區提供
此次威力掃蕩，針對所轄金門、烈嶼等離島及金門周遭海域進行威力掃蕩，並全面性地毯式清查所屬轄區空屋、防風林及治安死角等重點實施巡邏及搜索。圖／金門巡防區提供

海巡署第十二(金門)巡防區昨展開「端節前夕擴大威力掃蕩」聯合勤前教育，由巡防區指揮部主任詹嘉德主持。圖／金門巡防區提供
海巡署第十二(金門)巡防區昨展開「端節前夕擴大威力掃蕩」聯合勤前教育，由巡防區指揮部主任詹嘉德主持。圖／金門巡防區提供
海岸巡人員在金門周遭海域進行威力掃蕩，並全面性地毯式清查所屬轄區空屋、貨櫃、下水道、灘岸、防風林及治安死角等重點實施巡邏及搜索，以達到嚇阻不法效果。圖／金門巡防區提供
海岸巡人員在金門周遭海域進行威力掃蕩，並全面性地毯式清查所屬轄區空屋、貨櫃、下水道、灘岸、防風林及治安死角等重點實施巡邏及搜索，以達到嚇阻不法效果。圖／金門巡防區提供

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