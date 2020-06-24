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高雄5歲男童右手骨折家長質疑遭虐 幼兒園教師被送辦
高雄市一間幼兒園被指控虐童！一名5歲男童上月14日時，在就讀的幼兒園中，疑似因為幼兒園教師陳姓女子不當管教，導致男童的右手骨折，男童的父親憤而到警分局提告。
據了解，這起事件發生在上月14日上午11點多時，這名5歲男童在上課時因拍桌鼓譟，教師陳女屢次勸阻無果下，便拉了男童的手，疑這段過程中導致男童受傷。
事件後，5歲男童的父親拿著醫院驗傷單氣憤報警，指出男童右手遠端橈骨、尺骨2處部位骨折，懷疑孩子遭到園方「柪手」欺負。
但園方供稱是因為看到孩子坐兩腳椅，認為這樣恐讓孩子受傷「很危險」，陳女才拉了男童一把，並非是故意傷害男童。警方接獲報案後，通知陳女到案，並依過失傷害罪嫌將陳送辦。
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