屏東警遭爆疑經營「色情應召站」 遇查緝嚇到跌倒被抓

屏東警分局日前接獲民眾檢舉有人於民族路上某處經營色情應召站，歷經調查後，於昨天晚上展開到場查緝，豈料，卻發現當時有另一名屏東警分局盧姓員警在場，盧見警方查緝，嚇得轉身逃跑，過程中不慎跌倒，導致腿部受傷。屏東警分局表示，對於盧是否經營色情理容店一事，目前仍在調查當中。

據了解，屏東警分局日前接獲，民眾檢舉稱，民族路某處，疑似有人在經營色情理容店，蒐證的過程中，發現特定時段有特定人士出沒，昨天晚上見時機成熟，警方到場查緝，豈料，當時一名盧姓員警在場，見警方查緝嚇得拔腿就跑，過程中還不慎跌倒，隨後被警方逮捕。