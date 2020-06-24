愛河分屍案 檢警今上午解剖複驗

高雄愛河分屍案今上午11點多時，由檢察官帶領法醫到達高雄市立殯儀館進行解剖腹驗，警方昨調閱案發地點周遭監視器，還有蒐集高雄市內最近50多名失蹤人口資料，盼釐清死者身分及死亡時間。

高雄市環保局溝渠隊員前天、昨天上午9點多時，連在愛河之心河段，撈到2包深色旅行袋，袋內由黑色塑膠袋包裹著人的2條小腿至腳掌部分，另放有啞鈴，意圖讓遺體沉入愛河底，企圖毀屍滅跡。