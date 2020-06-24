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高雄5歲童疑被幼兒園長折手嚴重骨折 楊明州：從嚴辦理

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導

高雄市大寮區一名施姓家長表示，今年5月間，他5歲、在大寮區一家幼兒園內受傷，右手橈骨、尺骨兩處嚴重骨折，經向幼兒園多次調錄影帶，發現是園長將孩子的手反折幾近108度、並前交叉折、後交叉折數次，造成孩子身心嚴重受傷，可是社會局、教育局只分別罰幼兒園減招21名學生和6萬元罰款。高雄市代理市長楊明州上午接受家長陳情，要求社會局、教育局從嚴辦理，不排除令其停招、歇業。記者打電話到幼兒園，接電話的人說園長不在。

施姓家長和另5名家長今天由議員邱于軒陪同，到議會向列席備詢的楊明州陳情，邱于軒並在質詢時先在議事廳播放家長自幼兒園調出的錄影帶，影片中有施姓家長的孩子雙手被園長往後拉、向上、向後交叉拉的動作。

施姓家長說，當天放學，孩子哭著說中午有被園長折其雙手，午餐時右手拿湯匙會顫抖、會痛、拿不起水壺，下午還上跆拳道課程，向老師反映手疼痛，被要求換左隻手上課，上課過程中，右手再次受到傷害；將孩子送醫治療，X光片顯示孩子右手橈骨、尺骨兩處骨折、背部嚴重挫傷，骨折角度超過20度，孩子右手一輩子可能呈彎曲，身心更受影響，晚上睡覺像作惡夢，都會雙手雙腳發抖，他即將孩子留在家中照顧，暫時不讓孩子去任何幼兒園。

另有同家幼兒園的家長說，自己孩子疑有被打，也看到其他孩子被老師打，直說不想去幼兒園，所以當媽媽的就辭職，自己在家照顧孩子，希望有助孩子恢復身心健康。

高雄市教育局、社會局有接到家長投訴，也都著手調查，教育局罰幼兒園減招，社會局開罰6萬元。

家長表示，幼兒園的陳姓園長在幼教界有20多年的資歷，黃姓負責人在高雄幼教界有40年經歷，陳姓園長在教育局系統登錄職務系職稱是托嬰中心主任，有違反規定專責帶小班孩童近兩年之嫌，教育局幼兒科並查到此幼兒園各班是一位老師帶班管理，疑不符規定。

對於家長的陳情，楊明州說看到影片，感到難過，教育局和社會局要從嚴處理。

高雄市一名施姓家長指控大寮區某幼兒園的園長涉虐他的5歲孩子，致使孩子手骨折。圖／施姓家長提供
高雄市一名施姓家長指控大寮區某幼兒園的園長涉虐他的5歲孩子，致使孩子手骨折。圖／施姓家長提供

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