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端午連假預期遊客湧入 學甲警建議這樣走少塞車
明天起4天端午連假將展開，預期出遊民眾將暴增，針對南鯤鯓代天府等多處著名熱門景點，台南學甲警方除調派警力疏導交通，也提出重要道路施工及替代道路，建議用路人提早因應，減少塞車之苦。
警方表示，6月24日至6月28日端午連假期間，將針對南鯤鯓代天府、北門井仔腳鹽田等景點及台84線北門交流道等周邊道路，加強部署警力實施交通管制與疏導，也呼籲遊客務必遵守交通安全規則，以免違規受罰。
警方說，本次連續假期轄區重要道路施工及其替代道路行駛如下：
一、 台17線五王大橋改善工程：自109年6月22日進行第2階段施工，封閉原通行北上車道進行施工作業，北上車道改行下游側新橋內側車道。
二、北門區永隆橋目前施工中，原由市道171線、南15線進入北門遊客中心遊客，請改走舊台17線進入北門遊客中心。
學甲警分局分局長甘炎民提醒民眾，行經上述施工路段時，請遵守現場管制、減速慢行，並依現場員警及交管人員指揮、引導行進，耐心行駛；或可事先利用手機APP「高速公路1968」查詢路況。另分局同時針對遊樂景點，編排警力實施防竊巡邏，呼籲遊客勿將財物、皮包等貴重物品放置車內，以免引發歹徒覬覦破財。
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