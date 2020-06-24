宣導有效 台南白河超商店員察言觀色阻詐成功

警方宣導阻止詐騙有效；台南白河某超商女店員，本月發現一名年長婦人稱要買2萬元遊戲點數，從婦人神色慌張察覺有異緊急報警，警方發現婦人果然遭詐騙集團鎖定，最後成功阻詐。

白河區統一超商東植門市陳姓店員，本月某日晚間上班時，發現一位婦人行色匆匆的到超商購買2萬元遊戲點數，因婦人看起來不太像是會玩線上遊戲的玩家，詢問後婦人不但講不出遊戲名稱，也不會操作機器，追問下又改口稱是「替別人買的」。

陳員想起日前白河警分局超商阻詐宣導重點，於是趕緊通報員警到場，追問才知婦人收到「網路購物解除分期」詐騙電話。經警員勸阻下婦人才深覺遭詐欺,也因經店員及警方關心才得以保住2萬元。