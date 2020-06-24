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影／挑戰公權力警局前縱火報復以為抓不到？ 6小時落網
24歲鄭姓男子前陣子疑因毒品案被台中市警局烏日分局移送法辦懷恨在心，昨晚9時25分挑戰公權力，涉嫌在烏日警分局右前空地縱火，縱火者不但躲監視器，還戴口罩、帽子，遮住機車車牌等蓄意隱藏身分，經漏夜追緝，靠縱火者右腳踝上的一枚刺青，今天凌晨3時10分在大肚逮捕犯嫌，犯嫌被逮後，沒想到這麼快落網，一臉驚訝， 警方詢後，將鄭嫌依違反公共危險罪嫌從嚴究辦。
昨晚9時25分，一名男子騎機車停放在烏日警分局右側民宅前，提著裝有汽油的水桶，走上警局右前方階梯，倒汽油縱火，突然「轟」一聲，瞬間火光乍現，火勢隨著汽油往低處流到階梯下方汽車格內，男子立即騎機車逃逸，在警局內執勤的六名員警見狀拿滅火器滅火，未造成車輛或物品毀損。
警方調查發現，歹徒作案時蓄意隱藏身分，不但躲監視器，還戴口罩、帽子，遮住機車車牌等蓄意隱藏身分，警方在快速過濾上百支監視器後，靠嫌犯右腳踝上的一枚刺青，在6小時內追緝鄭姓犯嫌到案，經比對與現場採獲指紋相符，警方訊後依觸犯公共危險罪嫌將歹徒從嚴究辦。
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