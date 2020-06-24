快訊

「代理戰爭」新選擇：21世紀中共的私人軍事公司

逆轉！ 恐攻級酒駕釀1死2傷 高院認定「殺人」判12年半

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／挑戰公權力警局前縱火報復以為抓不到？ 6小時落網

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

24歲鄭姓男子前陣子疑因毒品案被台中市警局烏日分局移送法辦懷恨在心，昨晚9時25分挑戰公權力，涉嫌在烏日警分局右前空地縱火，縱火者不但躲監視器，還戴口罩、帽子，遮住機車車牌等蓄意隱藏身分，經漏夜追緝，靠縱火者右腳踝上的一枚刺青，今天凌晨3時10分在大肚逮捕犯嫌，犯嫌被逮後，沒想到這麼快落網，一臉驚訝， 警方詢後，將鄭嫌依違反公共危險罪嫌從嚴究辦。

昨晚9時25分，一名男子騎機車停放在烏日警分局右側民宅前，提著裝有汽油的水桶，走上警局右前方階梯，倒汽油縱火，突然「轟」一聲，瞬間火光乍現，火勢隨著汽油往低處流到階梯下方汽車格內，男子立即騎機車逃逸，在警局內執勤的六名員警見狀拿滅火器滅火，未造成車輛或物品毀損。

警方調查發現，歹徒作案時蓄意隱藏身分，不但躲監視器，還戴口罩、帽子，遮住機車車牌等蓄意隱藏身分，警方在快速過濾上百支監視器後，靠嫌犯右腳踝上的一枚刺青，在6小時內追緝鄭姓犯嫌到案，經比對與現場採獲指紋相符，警方訊後依觸犯公共危險罪嫌將歹徒從嚴究辦。

24歲鄭姓男子昨晚在烏日警分局右前空地涉嫌縱火，警方發現後迅速滅火，並靠縱火者右腳踝上的一枚刺青，在6小時內逮捕犯嫌。記者趙容萱／翻攝
24歲鄭姓男子昨晚在烏日警分局右前空地涉嫌縱火，警方發現後迅速滅火，並靠縱火者右腳踝上的一枚刺青，在6小時內逮捕犯嫌。記者趙容萱／翻攝
24歲鄭姓男子昨晚在烏日警分局右前空地涉嫌縱火，警方發現後迅速滅火，並靠縱火者右腳踝上的一枚刺青，在6小時內逮捕犯嫌。記者趙容萱／翻攝
24歲鄭姓男子昨晚在烏日警分局右前空地涉嫌縱火，警方發現後迅速滅火，並靠縱火者右腳踝上的一枚刺青，在6小時內逮捕犯嫌。記者趙容萱／翻攝
24歲鄭姓男子昨晚涉嫌在烏日警分局右前空地縱火，警方發現後迅速滅火，並靠縱火者右腳踝上的一枚刺青，在6小時內逮捕犯嫌。記者趙容萱／翻攝
24歲鄭姓男子昨晚涉嫌在烏日警分局右前空地縱火，警方發現後迅速滅火，並靠縱火者右腳踝上的一枚刺青，在6小時內逮捕犯嫌。記者趙容萱／翻攝
24歲鄭姓男子疑因案遭台中市警局烏日分局移送法辦懷恨在心，涉嫌昨晚在烏日警分局右前空地縱火，警方發現後迅速滅火，並在6小時內逮捕犯嫌。記者趙容萱／攝影
24歲鄭姓男子疑因案遭台中市警局烏日分局移送法辦懷恨在心，涉嫌昨晚在烏日警分局右前空地縱火，警方發現後迅速滅火，並在6小時內逮捕犯嫌。記者趙容萱／攝影

延伸閱讀

台中北區檳榔攤暗夜被砸 歹徒開兩車持棍棒搞破壞

男子台中烏日警分局前縱火 警方掌握對象追緝中

六月節各地示威 華盛頓特區將軍雕像遭推倒縱火

蘆洲油漆店傳火警殃及議員服務處 疑似縱火警調查中

相關新聞

影／湖口醉男酒後失控咆哮家人 還當街嗆要殺掉警察

新竹縣湖口鄉昨日晚間一名戴姓男子，因心情鬱悶喝酒在家中不斷咆哮，甚至手持鐮刀、鐵棍跑到街上揮舞，過程中還一度對著員警丟擲...

影／挑戰公權力警局前縱火報復以為抓不到？ 6小時落網

24歲鄭姓男子前陣子疑因毒品案被台中市警局烏日分局移送法辦懷恨在心，昨晚9時25分挑戰公權力，涉嫌在烏日警分局右前空地縱...

愛河分屍案 檢警今上午解剖複驗

高雄愛河分屍案今上午11點多時，由檢察官帶領法醫到達高雄市立殯儀館進行解剖腹驗，警方昨調閱案發地點周遭監視器，還有蒐集高...

高雄5歲童疑被幼兒園長折手嚴重骨折 楊明州：從嚴辦理

高雄市大寮區一名施姓家長表示，今年5月間，他5歲、在大寮區一家幼兒園內受傷，右手橈骨、尺骨兩處嚴重骨折，經向幼兒園多次調...

端午連假預期遊客湧入 學甲警建議這樣走少塞車

明天起4天端午連假將展開，預期出遊民眾將暴增，針對南鯤鯓代天府等多處著名熱門景點，台南學甲警方除調派警力疏導交通，也提出...

影／國道警車迴轉擦撞機車後竟直接開走 警：加強教育

國道公路警察局第六公路警察大隊竹林分隊兩名員警22日上午駕駛巡邏車行經新竹市區一處路口，起步迴轉時警車不慎與機車發生輕微...

20歲男清晨駕車失控衝撞民宅外門 雙氣囊爆開人輕傷

嘉義市20歲吳姓男子今天清晨4時許駕車行經玉山路左轉劉厝路時，疑恍神轉彎失控衝撞民宅，汽車零件飛噴散落現場滿地，駕駛、副...

台中北區檳榔攤暗夜被砸 歹徒開兩車持棍棒搞破壞

台中市北區中清路的一家檳榔攤在今天凌晨4時許時，遭多名歹徒開兩車前往砸店，店內的玻璃門、玻璃櫃台、電視、監視器，甚至是店...

永康工廠暗夜惡火竄 勇消架梯冒險救出受困女

台南市永康區今凌晨傳出工廠火警，現場明火竄出，夾雜多起爆裂聲 ，傳出1名女子受困，情勢一度危急。經消防隊員冒險架梯從3樓...

小三童整隻腳插入摔傷驚魂 國小前水溝蓋破洞成陷阱

基隆市七堵國小校門前排水溝上一處水溝蓋，不知何時出現一個坑洞，昨天上午一名小三女童經過時…

畢典前查看天花板 國小主任摔死

剛獲新竹縣政府推薦師鐸獎的新竹縣竹北國小蔡姓女總務主任，前天在學校布置畢業典禮場地時，不慎從四層樓高處摔落，送醫急救不治...

影／疑瓦斯桶外洩 台中南屯牛肉麵店氣爆釀5人傷

台中市南屯區黎明路一段一家牛肉麵店，今天下午5時許傳出氣爆意外，警、消獲報到場救援，一共有5人受傷送醫，經查傷者有3名是...

熱門新聞

因供出同夥 桃園國中生遭7人持扳手痛毆頭部慘死

影／台中東區「瘋狂路口」 休旅車360度翻進停車格

台中南屯牛肉麵店傳瓦斯氣爆 疑6人受傷、警消馳援

影／放生變殺生！上百尾黑鯛命喪和平島 基市將開罰

影／愛河袋屍惡臭腐敗 竟連兩天撈到才發覺裝屍塊

清理愛河發現行李袋 一打開驚見人小腿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。