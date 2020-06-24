影／國道警車迴轉擦撞機車後竟直接開走 警：加強教育

國道公路警察局第六公路警察大隊竹林分隊兩名員警22日上午駕駛巡邏車行經新竹市區一處路口，起步迴轉時警車不慎與機車發生輕微擦撞，雙方未有受傷，過程遭網友拍下PO上臉書各大社團，一度質疑警方肇逃；警方今指出，該事件造成民眾觀感不佳，影響警譽，將依相關規定從重議處，並加強教育。

有網友在臉書社團「黑色豪門企業」PO上一段影片，只見一輛紅斑馬警車在路口迴轉時，右側前車頭不慎與一輛機車輕微擦撞，不過警車卻未立即停下，而是迴轉駛離該路口，遭網友質疑「這樣算肇事逃逸嗎？」

對此，警方今開記者會，指警車上兩名員警勤前酒精濃度測試均無酒精反應，行經新竹市經國路三段與牛埔路交叉路口，適左轉號誌燈亮啟，起步迴轉時與機車發生輕微擦撞，雙方未有受傷。