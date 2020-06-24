影／湖口醉男酒後失控咆哮家人 還當街嗆要殺掉警察

新竹縣湖口鄉昨日晚間一名戴姓男子，因心情鬱悶喝酒在家中不斷咆哮，甚至手持鐮刀、鐵棍跑到街上揮舞，過程中還一度對著員警丟擲鐵棍，員警迅速舉起盾牌阻擋才沒釀成更嚴重傷勢，趁隙衝上前去將他壓制，才結束一場酒後鬧劇。

據了解，酒後鬧事的戴姓男子（51歲）昨日晚間9時許，在家中喝酒喝到一半突然抓狂，對著家人一陣狂吼，隨後竟抄起鐮刀及鐵棍衝出家門，在中正路上赤裸全身僅著1條內褲在大街上咆哮，兒子見狀想安撫父親情緒卻毫無辦法，只好報警。

新湖警分局湖鏡派出所員警獲報到場處理，並上前與戴男對峙，沒想到戴男看見員警到場，竟然大聲嚷嚷「你們來沒用的！你們我至少要殺掉1個人」，還將手中的鐵棍朝員警投擲，警員陳泓銘迅速舉起盾牌阻擋，並試圖上前將他壓制。

為了防止戴男傷及無辜路過民眾，警方還使用辣椒水，並持警棍將他手中的鐮刀擊落，這才順利將他制伏；戴男因情緒不穩，警方立即通報救護車將他強制送醫，後續將待他酒醒後依法送辦。

新湖警方表示，這次案件員警能夠有驚無險，有賴於新湖辦事處先前致贈新湖警分局50面透明圓形盾牌，並適時運用在危害過程中，才能讓同仁執勤安全多一層保護，得以化險為夷。

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