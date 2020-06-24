20歲男清晨駕車失控衝撞民宅外門 雙氣囊爆開人輕傷

嘉義市20歲吳姓男子今天清晨4時許駕車行經玉山路左轉劉厝路時，疑恍神轉彎失控衝撞民宅，汽車零件飛噴散落現場滿地，駕駛、副駕駛座安全氣囊全爆開，所幸住戶無人受傷，僅吳男輕傷、左額頭有輕微擦傷，警方酒測值為零，送醫診治暫無大礙，車禍肇事原因警方調查中。

嘉義市消防局今天清晨4時15分接獲報案，指玉山路與劉厝路路口發生車禍，立即派遣第一大隊德安分隊救護車出勤前往救護，救護人員抵達發現，1輛自小客車不明原因失控衝撞民宅外門石柱，汽車零件飛噴散落現場滿地，駕駛、副駕駛座安全氣囊全爆開，吳男已自行脫困，露出驚嚇表情。

吳男衝撞民宅，造成民宅車庫外石柱磁磚多處碎裂、鐵捲門輕微變形，清晨強大撞擊爆裂聲，引起住家與鄰近住戶紛紛起床查看發生什麼事故，所幸駕駛僅受輕傷且無造成其他人員傷亡，經包紮後送醫。