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台中北區檳榔攤暗夜被砸 歹徒開兩車持棍棒搞破壞
台中市北區中清路的一家檳榔攤在今天凌晨4時許時，遭多名歹徒開兩車前往砸店，店內的玻璃門、玻璃櫃台、電視、監視器，甚至是店外停放的2輛機車，都被歹徒砸毀，無一倖免，警方獲報到場時，歹徒已逃逸無蹤，目前正根據監視器畫面追查涉案歹徒到案說明，不排除與財務糾紛有關，全案將依毀損罪嫌偵辦。
台中市第二警分局在今天凌晨4時許獲報，北區中清路一家檳榔攤遭不明人士砸店，分局出動快打部隊到場，但涉案歹徒已逃逸無蹤，警方初步調查，歹徒駕駛兩輛轎車，疑似持棍棒等器械，砸毀檳榔攤外的2輛機車，再砸玻璃門、櫃台、監視器、電視等物品，至少有5人涉案，全案已掌握2輛涉案轎車，將積極查緝涉案人到案說明。
據查，該家檳榔攤在上月23日深夜11時許時，也曾傳出砸店糾紛，當時是店內簡姓員工與張姓、王姓友人有財務糾紛，當時玻璃攤的玻璃門被砸毀，不過警方到場後，雙方已達成和解，沒有提出相關告訴，也向警方表示不願追究相關責任，今天發生的砸店案是否有上次糾紛有關，警方正在積極釐清中。
台中市第二警分局表示，使用暴力無法解決問題，有糾紛應循正當途徑解決，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，誓將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。
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