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永康工廠暗夜惡火竄 勇消架梯冒險救出受困女
台南市永康區今凌晨傳出工廠火警，現場明火竄出，夾雜多起爆裂聲 ，傳出1名女子受困，情勢一度危急。經消防隊員冒險架梯從3樓陽台救出送醫，所幸僅輕傷，火勢約40分鐘撲滅，起火原因仍待釐清。
台南市消防局119勤務中心是在凌晨2時17分獲報，永康區正南一街一棟3樓建築物1樓有大量濃煙竄出還有明火，鹽行消防分隊趕至，發現已全面燃燒回報，消防局增派第二梯次支援，共有22車51名消防隊員投入灌救。
經查，現場為3樓連棟建築物，樓下是工廠樓上是住家，消防隊員趕至，王姓屋主自行逃出屋外，太太翁女受困在3樓陽台處，消防隊員先以強力水線保護，再冒險架設雙節梯搶救，2點47分先控制火勢，2點56分將其救出，緊急送醫，所幸僅手腳等處輕微破皮，仍驚魂未定。火勢葉在2點68分撲滅。
消防局初步調查，屋內無裝設住宅警報器，但有安裝保全連線，燃燒位置在1樓客廳與廚房，燃燒面積50平方公尺，至於詳細起火原因，將進一步調查。
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