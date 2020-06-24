小三童整隻腳插入摔傷驚魂 國小前水溝蓋破洞成陷阱

基隆市七堵國小校門前排水溝上一處水溝蓋，不知何時出現一個坑洞，昨天上午一名小三女童經過時，整條腿都掉進水溝內，媽媽看到她小腿、大腿都擦挫傷好心疼，趕快送醫，但連絡各單位都說不歸他們管，讓媽媽好氣。媽媽把照片貼網，市府河川水利科看到馬上派人把洞補起來。但這名媽媽說，「不該用我小孩的受傷來換取你們後來的維修，請上級主管用真心重視行人的安全，加強監督與管理」。

這名家長接獲本報記者訪問時表示，意外是發生在昨天上午約7點半，七堵國小前不明原因出現一個洞，害她的小朋友整條腿都掉進水溝，洞的大小剛好讓整條腿陷入，就在一處水泥蓋的上面，就像一處陷阱一樣，讓人猝不及防，女兒受到不小的驚恐，但很勇敢的馬上站起來，她也嚇一大跳。

女童媽媽立即先把小朋友送醫院急診，有擦挫傷且流血，一直從大腿延伸到小腿，讓她看了好心疼。她打電話給很多單位，但都說不歸他們負責，讓她很氣餒，「難道校園的安全要學生自己來維護？」。她把照片貼在臉書社群「基隆人大小事」，引發民眾議論，不少人建議她提國賠，認為路上突有坑洞太危險了。

基隆市政府工務處河川水利科長洪延良看到貼文後主動留言，他表示，接獲通知後已立即派工前往修繕該破損溝蓋，如有其他與排水設施有關問題，可以向市府反映。

但這名媽媽說，感謝市政單位協助改善，馬上把洞補起來，但不該用她小孩的受傷來換取您們後來的維修，請上級主管用真心重視行人的安全，加強監督與管理，希望不要有下一個學生受害。

洪延良今天表示，昨天已立即把洞補好，平時即有定期巡查，但並沒有發現這個坑洞，以後會加強注意。為何水溝蓋上被挖洞，旁邊還有水泥補的痕跡，洪延良說，可能上面有某個設施，後來被移除後沒有補好，但再進一步了解。