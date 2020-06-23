影／疑瓦斯桶外洩 台中南屯牛肉麵店氣爆釀5人傷

台中市南屯區黎明路一段一家牛肉麵店，今天下午5時許傳出氣爆意外，警、消獲報到場救援，一共有5人受傷送醫，經查傷者有3名是當時在店內消費的客人，另兩人是邱姓業者的妻子、兒子，當時邱不在現場，初步調查，氣爆原因疑似是放在店面後方廚房的瓦斯桶與瓦斯管線連接處有漏氣的狀況，才導致液化天然氣蓄積，造成氣爆，詳細的氣爆原因，有待後續調查釐清。

邱姓業者在氣爆時不在店內，邱受訪時表示，當時兒子、妻子在門前的攤位顧攤，店內有3名客人在消費，疑似因為擺放在店面後方廚房的瓦斯桶有瓦斯外洩的狀況，才導致此次的氣爆，詳細的案發原因，需要消防局人員後續調查。

南屯區中和里長蔡德勇說，發生意外的麵店在當地已經營20多年，未曾傳出過火警，氣爆發生時，他有聽到爆炸聲，隨後就接到鄰長的通報電話，趕快到場查看，經初步了解，當時店內的消費者，以及業者的妻子、兒子都只有因氣爆而被噴濺的玻璃碎片給刺傷，都是撕裂傷，沒有被火燒傷，算是不幸中大幸。

台中市消防局勤指中心表示，全案在今天下午5時56分獲報，南屯區黎明路一段、楓和路附近的小吃攤發生瓦斯氣爆意外，經派遣烏日消防分隊前往救援，消防隊到場時，小吃店所在的透天厝已無火煙，沒有明火，現場有5名傷者，都經救護車送往中山醫學大學附設醫院治療，傷者都是撕裂傷，送醫時都意識清楚，詳細的案發原因，有待火調科後續調查。