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台灣擺脫口蹄疫區 海巡署續抗非洲豬瘟

中央社 / 台北23日電

海巡署今天表示，歷經24年的努力，台灣擺脫口蹄疫區，台灣豬終於能走向國際，但近來非洲豬瘟威脅步步進逼，海巡肩負前線防守的重要責任，誓言將努力扮演防疫守門員。

經過24年努力，台灣終於從口蹄疫區除名。世界動物衛生組織6月中旬於官網公布新聞稿，宣告代表大會通過最後決議，正式改列台灣為「口蹄疫非疫區且不施打疫苗」。

海巡署今天發布新聞稿表示，1997年口蹄疫在台灣爆發，致死率50%的可怕病毒迅速傳染，數百萬豬隻被撲殺，當時經濟損失超過新台幣1700億元，24年前被當掉所付出的代價可不簡單，如今這場畢業典禮，台灣豬可是等了24年之久。

24年的留校觀察期間相當漫長，海巡署說，台灣歷經「豬隻撲殺、預防注射、生物安全及生產管理改進、嚴加檢疫」，兩度拔針失敗後，台灣豬終於成功畢業，準備走向國際。

海巡署指出，台灣豬畢業前夕還面臨到最大難題，也就是傳染力強、致死率高達百分之百的「非洲豬瘟」疫情，除在邊境防守下足功夫外，專家學者與養豬業者也從產業結構與飼養習慣中改善許多措施和規定，在大家共同努力下，才能有此解禁成果。

新聞稿內容提到，中華海巡協會理事陳國勝表示，台灣自口蹄疫區除名後，不但能年省3億元疫苗費用與人力支出，更可以將台灣好吃的豬肉行銷到國際市場，但接踵而來的非洲豬瘟又成另一波考驗。

陳國勝認為，面對非洲豬瘟疫情挑戰，金馬澎分署扮演守住金門、馬祖及澎湖最前線的角色，除提升入出境船舶、人員的檢查技術外，對於海漂死豬的警覺性及處理更是首要執勤重點，因目前發現有陽性反應案例都來自中國大陸。

他指出，根據統計資料顯示，海巡署自民國107年12月處理非洲豬瘟共計87件，其中確認陽性14案中，金門有12件、馬祖2件，顯見海巡署金馬澎分署轄區防守責任的重要性。

陳國勝建議，金馬澎分署應持續與防檢疫機關密切配合，並秉持「寧可多做不可少做」「長期作戰準備」「最嚴謹態度」及「最高標準」四大原則遵行，杜絕所有絕漏洞及破口以守護家園。

海巡署表示，非洲豬瘟於近100年前首次在非洲肯亞發現，迄今已危害全球64個國家，包括非洲31國、歐洲20國、亞洲12國與大洋洲地區1國，它是一種急性、高傳染性的豬對豬類型病毒性疾病，且所有品種、年齡的豬隻都難以倖免，特徵是發病過程短、死亡率高及病毒存活時間長，並可經由多種管道散布，現仍無藥物可供治療或疫苗抵禦。

海巡署 非洲豬瘟 口蹄疫

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