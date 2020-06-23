影／放生變殺生！上百尾黑鯛命喪和平島 基市將開罰

基隆和平島的台船基隆廠，21日有宗教團體進入放生，直接在岸邊放生400多尾成魚黑鯛，信眾以接力方式搬運，現場並播放佛經，但是過了數小時後，魚群竟都在岸邊翻白肚死亡，魚屍遍遍，現場目擊的民眾直呼「這簡直就是放死，哪裡是放生？」。市府表示，宗教團體未經申請，將依漁業法開罰3到15萬元。

陳姓目擊者拍下放生的過程，一開始信眾以接力方式搬運一箱又一箱的魚，現場並播放佛經，大家依序至岸邊放生，但誇張的是，但數小時後，很多魚都翻肚在港內、堤岸邊、水溝等死亡，現場目擊死魚至少有100多隻，其他都隨著海水流出去。

基隆市政府產業發展處副處長鄭永陽說，此宗教團體的放生行為未經申請，將通知該團體到案說明，了解當天施放數量有多少，查證屬實，即依違反漁業法開罰3到15萬元。

鄭永陽表示，在對的時間、對的地方、放對的魚種，才能有良好生態復育的效果，宗教團體放流要先向漁業署或地方政府申請，並附上放流物種的藥物殘留檢驗證明及來源證明等相關文件，經核准後才能算是合法。

產發處說，這起放生施放的時間、地點、魚體都不對，因為最近天氣非常熱，施放的又是成魚，疑高溫導致溶氧量不足，加上施放地點也不當，魚沒有及時流出海，才都在港內翻肚死亡。