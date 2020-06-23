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台中南屯牛肉麵店傳瓦斯氣爆 疑6人受傷、警消馳援
台中市南屯區黎明路、楓和路的透天厝在今天下午5時許傳出瓦斯氣爆案，據傳透天厝內有6名傷者，目前台中市消防局已派遣多個分隊前往馳援，詳細的案發經過，有待後續調查。
台中市消防局勤指中心表示，全案在今天下午5時56分獲報，南屯區黎明路、楓和路的透天民宅傳出火警，據報是瓦斯氣爆意外，目前回報有6名傷者，詳細的案發原因，有待後續調查釐清。
【中央社／台中23日電】
台中市南屯區一家麵店今天晚上疑似發生瓦斯氣爆，因適逢用餐時間，有6人受傷，消防局獲報趕往處理，並將傷者送醫救治，意外發生原因仍待調查。
台中市消防局表示，今天下午5時56分接獲警方轉報指出，南屯區黎明路一家牛肉麵店，疑似發生瓦斯氣爆案件，目擊者聽到「碰」一聲巨響，玻璃與器具四散，有6人受傷，急需送醫，派遣消防與救護車到場，並將傷者送醫救治，詳細意外發生原因仍待進一步調查。
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