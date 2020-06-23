海巡署布達授階表揚61人 陳國恩嘉勉同仁堅守國境
海洋委員會海巡署今天舉行7月定期晉任陞任布達暨授階典禮，包括上校蔡宗憲等61人，接受授階暨頒授肩章，署長陳國恩表示，近期受非洲豬瘟及疫情威脅，勉勵同仁堅守國境安全。
海巡署發布新聞稿表示，陳國恩今天主持7月定期晉任陞任布達暨授階典禮，共計61人接受授階暨頒授肩章禮盒，晉陞任人員眷屬也受邀觀禮，活動全程也都做好防疫措施。
這次晉陞任授階對象包括海巡署暨所屬各分署、中心等9個單位同仁。
其中，上校蔡宗憲畢業於政治作戰學校86年班、政戰學院正規班91年班、海巡署研究班106年班，曾任海巡署公關科長等職務，任內有效推動招募工作、海巡重大事件新聞發布、媒體聯繫及輿情蒐整等任務。
另上校謝忠諭畢業於陸軍官校專科86年班、海巡署正規班93年班、海巡署研究班98年班，歷任嘉義、台南及金門等地區查緝隊職務，曾辦理食品安全相關案件及毒品查緝等任務，著有績效。
陳國恩表示，近期台灣在非洲豬瘟及新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情雙重威脅下，署內同仁仍秉持滴水不漏、百分百防堵的精神，堅守國境前線安全及守護國民健康，眾人敬業、專業精神值得表揚和嘉勉。
他說，海巡署將持續以專業、公平、明確的陞遷制度，為同仁擘劃公務生涯願景，未來會持續秉持「有功重賞」、「用人唯才」理念，讓優秀人才得到重用。
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