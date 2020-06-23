快訊

高雄市長補選 國民黨宣布徵召李眉蓁

疑似天氣太熱 花蓮一天2起火燒車意外

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮今天發生2起火燒車意外，分別在卓溪和壽豐鄉，卓溪一輛廂型車不知何故突然起火，在路邊濃煙密布、險些延燒，消防隊立即到場撲滅火勢；壽豐則是一輛進口車疑似車速過快，自撞路樹起火燃燒，2起事故皆無人員傷亡。

花蓮縣消防局指揮中心於今天下午約13時接獲民眾報案，在花蓮縣卓溪鄉台30線7.5公里處，發生車輛火警，立即派遣玉里、卓溪、東里消防分隊車組前往搶救，消防隊到達現場後確認無人員受困且火勢很快受到控制，初步瞭解火災發生時，是附近民眾發現火焰後，立即撥打119報案，所幸現場無人員傷亡，也無造成延燒，詳細起火原因仍在調查中。

沒想到今天下午15時31分，消防局又接獲火燒車報案，在壽豐鄉溪口發電廠前有車禍，駕駛人已脫困，車子位於草堆中，但車輛後座開始起火，整輛車已陷入火海，還波及旁邊雜草，消防隊緊急滅火，車輛燒得焦黑，並發現一名傷者肢體擦傷、胸口悶痛，緊急送醫治療後並無大礙。

花蓮壽豐鄉有一輛進口車疑似車速過快，自撞路樹起火燃燒，整輛車燒得焦黑。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮壽豐鄉有一輛進口車疑似車速過快，自撞路樹起火燃燒，整輛車燒得焦黑。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮卓溪鄉一輛廂型車不知何故突然起火，在路邊濃煙密布、險些延燒。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮卓溪鄉一輛廂型車不知何故突然起火，在路邊濃煙密布、險些延燒。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮卓溪鄉一輛廂型車起火，消防隊緊急滅火。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮卓溪鄉一輛廂型車起火，消防隊緊急滅火。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮壽豐鄉溪口發電廠前，有一輛進口車疑似車速過快自撞路樹，車輛起火燃燒。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮壽豐鄉溪口發電廠前，有一輛進口車疑似車速過快自撞路樹，車輛起火燃燒。圖／花蓮縣消防局提供

火燒車 事故

延伸閱讀

花蓮卜蜂設廠許可遭撤銷 自救會：小蝦米撞鯨魚

花蓮縣府撤銷設廠許可 卜蜂：依法提出訴願

花蓮縣府今撤照 卜蜂將依法提出訴願及賠償程序

花蓮縣政府撤花蓮設廠執照 卜蜂：強烈抗議

相關新聞

疑似天氣太熱 花蓮一天2起火燒車意外

花蓮今天發生2起火燒車意外，分別在卓溪和壽豐鄉，卓溪一輛廂型車不知何故突然起火，在路邊濃煙密布、險些延燒，消防隊立即到場...

影／關廟祖孫三代4人命喪火窟 長子手裹紗布認屍頻拭淚

台南市關廟區四維街一處磚造平房今天凌晨近3時傳出大火，61歲屋主林忠益與34歲兒子林家榮、12歲孫子林宇杰、10歲孫女林...

影／台中東區「瘋狂路口」 休旅車360度翻進停車格

台中市一名網友昨天在臉書「大里人聊天室」發布一段影片，提醒網友行經東區旱溪二街、東光園路時要注意，因該處沒有設置紅綠燈，...

影／影片曝光！蘇花公路被砂石車逆向撞飛 騎士重傷

蘇花公路44.2公里處彎道，今天上午有機車騎士被砂石車逆向撞擊，頭傷腳折，重傷送醫，經急救後，今天下午轉送加護病房，持續...

U值媒／社工員該不該收下禮物？

而在家訪的過程中最容易碰到的就是家長太熱情了，尤其埔里很多的家長是務農的，常常還沒開始訪談就已經有蔬菜或水果送到面前了，這時，社工倫理守則就會在腦海中出現，不能收禮必須拒絕。一開始拒絕幾個家長之後，我慢慢發現有些不對勁，我發現家長對我們的態度開始疏離，開始防備，甚至開始有敵意，常常都搞得氣氛很尷尬。

休旅車司機撞行人 7旬翁送醫搶救不治

台中市潭子區環中東路今天上午11時許，發生休旅車撞行人意外事故，一名77歲陳姓老翁行走在環中東路時，慘遭王姓男子駕駛的小...

桃警13年前排解吵架被撞智力剩3歲 主官不忘送暖

桃園市平鎮警分局平鎮派出所警員金少雄96年9月間處理一件夫妻爭吵糾紛，遭後方機車高速追撞，頭部遭重創大量出血，雖緊急送醫...

婦科名醫籲強制繫狗鏈 其實是13年前立院修法刪除

知名婦產科醫師鄭丞傑在臉書表示，遭兩隻未繫狗鏈的大狗攻擊致四肢掛彩，呼籲遛狗繫狗鏈應立法。農委會表示，早期動保法要求所有...

早年海軍「潛水艦十虎」 深山中暑昏倒幸好遇到警察

中華民國第一批潛水艦幹訓班結訓、當年被譽為「潛水艦十虎」之一的79歲退役海軍中校曹繼鳴，日前在新北市淡水市區騎機車要去銀...

屏東5成家暴源於婚姻 縣府聯合發起終「紫」暴力活動

勵馨基金會屏東分事務所、屏東縣政府與屏東地方法院，於今天上午10時，舉辦「終『紫』暴力，讓愛更美麗」反暴力宣導活動，同時...

婦產科名醫遛狗遭大狗攻擊掛彩 籲繫狗鍊應立法

當飼主帶狗狗出門散步時，繫上牽繩除了可以防止狗狗發生意外，更能夠避免發生人犬衝突。知名婦產科醫師鄭丞傑，日前在臉書粉絲頁...

只是請他放低音量 莽男拿自製武士刀大甲車站砍人

台中市吳姓男子有多項前科，去年6月間曾在任職的工廠內以鐵片打磨，自製武士刀後，藏放在大甲車站旁的木屋內，同年月30日晚間...

熱門新聞

竹縣國小女主任布置畢業場地 不慎4層樓高摔落死亡

車禍小貨車撞進機車行 引發大火延燒苑裡山腳市場48攤

台南關廟平房凌晨起火 屋主與兒子孫子女4人成焦屍

影／台中東區「瘋狂路口」 休旅車360度翻進停車格

蘇花公路車禍 機車騎士重傷意識模糊

台南祖孫三代葬身火窟 屋主妻逃出：看到電線在燒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。