疑似天氣太熱 花蓮一天2起火燒車意外

花蓮今天發生2起火燒車意外，分別在卓溪和壽豐鄉，卓溪一輛廂型車不知何故突然起火，在路邊濃煙密布、險些延燒，消防隊立即到場撲滅火勢；壽豐則是一輛進口車疑似車速過快，自撞路樹起火燃燒，2起事故皆無人員傷亡。

花蓮縣消防局指揮中心於今天下午約13時接獲民眾報案，在花蓮縣卓溪鄉台30線7.5公里處，發生車輛火警，立即派遣玉里、卓溪、東里消防分隊車組前往搶救，消防隊到達現場後確認無人員受困且火勢很快受到控制，初步瞭解火災發生時，是附近民眾發現火焰後，立即撥打119報案，所幸現場無人員傷亡，也無造成延燒，詳細起火原因仍在調查中。