竹市指紋遠端工作站 助警方釐清無名屍身分
新竹市警察局成立指紋遠端工作站，3個月來連續破獲多起刑事案件，警察局長鄧學鑫表示，今天鑑識團隊更在2小時內，助一起竹市凌晨發生的車禍無名屍，找到回家的路。
警方說，今天凌晨，在茄苳交流道發生一起機車追撞行人事故，行人當場身亡，但警方獲報到場後，也因行人未有攜帶證件，一時無法確認身分，警方在現場捺印指紋及採樣DNA進行比對。
警方指出，若按照過去指紋比對，得先交由鑑識科送件至刑事局，流程至少要一週以上；但因有指紋工作站，能直接與刑事警察局指紋資料庫連線，即時比對，鑑識人員只花約2小時，即用指紋找到死者身分，讓偵辦進度迅速突破。
鄧學鑫表示，在成立指紋工作站後，不僅能幫無名屍迅速確認身分、找到回家的路，針對重大及特殊刑案、舊案現場指紋比對、身心障礙、失智民眾身分比對等，也能大幅縮短作業時間，提供有效資訊協助快速偵破刑案。
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