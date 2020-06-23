端午佳節前夕 士林分署關懷困苦單親媽媽

行政執行署士林分署執行案件時，獲知欠健保費的一名單親媽媽生活困苦，幼子近5歲仍無法上幼稚園；分署長莊俊仁今天前往關懷訪視，並提供慰問金新台幣5000元及兒童書冊。

新聞稿指出，「公義與關懷」一直是法務部行政執行署士林分署辦理行政執行程序的座右銘，在強力執行實現國家債權的同時，不忘對於弱勢者伸出溫暖援手，端午節是傳統節慶，也是返鄉團圓的日子，惟社會上仍有許多人需要幫助。

士林分署指出，欠健保費逾新台幣1萬6000多元的李小美（化名），為單親媽媽，接案工作並扶養一名幼子，每月薪水約3萬元，要負擔房租5000元、水、電、瓦斯支出及自己與小孩的生活費用；她因經濟困難，小孩已將近5歲仍無法上幼稚園。

士林分署指出，李小美自嘆年紀輕狂不懂事，未婚生子，之後又遭外國籍丈夫家暴後忍痛離婚，娘家對她極不諒解，而得不到家中支援，一度失業也沒有固定收入，帶著幼子上街拾荒，也曾一度飢餓到受不了，尋求鄰里幫忙時，鄰居只給了她幾根香蕉，打發走人。

士林分署執行官檢視李小美的銀行存摺資料，得知她每月確實僅有薪資收入約3萬元，且發薪極不固定，常常存款已用罄仍未見薪津入帳，士林分署為協助她幼子能就讀公立幼稚園，以減輕日後經濟負擔，函請台北市政府社會局協助她申請，並轉介衛生福利部中央健康保險署紓困減免健保費。

士林分署長莊俊仁得知李小美狀況後，今天前往關懷訪視，並將士林分署愛心社提供的慰問金5000元及兒童書數冊交給李小美，幫助她暫度難關，並勉勵李小美加油，士林分署願意提供各種協助，讓她能順利渡過難關，繳清欠款。