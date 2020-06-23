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影／關廟祖孫三代4人命喪火窟 長子手裹紗布認屍頻拭淚

聯合報 / 記者邵心杰/即時報導

台南市關廟區四維街一處磚造平房今天凌晨近3時傳出大火，61歲屋主林忠益與34歲兒子林家榮、12歲孫子林宇杰、10歲孫女林鈺涵來不及逃生，祖孫三代4人不幸命喪火窟，台南地檢署會同法醫今天下午相驗，林家榮的大哥及妻子快步進入相驗中心認屍，不發一語，案發時入內搶救不及大哥步出相驗室，以纏繞白紗布右手摘下眼鏡，頻頻拭淚，旁人見狀也鼻酸。

台南檢警下午2時30分在台南市立殯儀館相驗，1件4具大體陸續被推進相驗中心，旁人見狀也不忍直睹，死者林家榮的大哥及妻子則陸續從醫院趕抵台南市立殯儀館相驗中心，2人均戴口罩，仍難掩悲慟神色，快步進入相驗中心認屍。

案發時，林忠益大兒子家住隔壁，得知大火後趕來呼救，不斷拍打窗邊，自己也受輕微燙傷，右手仍纏繞著白紗布，他和弟媳步出相驗中心，摘下眼鏡頻頻拭淚，弟媳也是滿臉哀傷不發一語，進入臨時偵查庭，接受檢察官訊問。

除了法醫之外，台南市警局鑑識中心等則在外頭待命，協助鑑識工作，進一步釐清其死因。

林家榮的妻子難掩哀傷，握緊雙手，勉強止住顫抖雙手。記者邵心杰／攝影
林家榮的妻子難掩哀傷，握緊雙手，勉強止住顫抖雙手。記者邵心杰／攝影
林家榮的大哥（右）及妻子（左）快步進入相驗中心認屍，不發一語。記者邵心杰／攝影
林家榮的大哥（右）及妻子（左）快步進入相驗中心認屍，不發一語。記者邵心杰／攝影
林家榮的大哥救火時遭灼傷，右手仍纏繞著白紗布，步出相驗中心，摘下眼鏡頻頻拭淚。記者邵心杰／攝影
林家榮的大哥救火時遭灼傷，右手仍纏繞著白紗布，步出相驗中心，摘下眼鏡頻頻拭淚。記者邵心杰／攝影

大火 口罩

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