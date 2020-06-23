影／台中東區「瘋狂路口」 休旅車360度翻進停車格

台中市一名網友昨天在臉書「大里人聊天室」發布一段影片，提醒網友行經東區旱溪二街、東光園路時要注意，因該處沒有設置紅綠燈，影片中一名機車騎士與一輛轎車行經該路段時，都沒有依規定減速、讓車，釀成車禍，引發網友迴響，一名網友也提供該路段另起不減速、讓車而釀禍的交通事故，影片中一輛轎車與休旅車發生擦撞後，一輛轎車側面翻覆，隨即又因衝擊力道大，翻回路旁身障停車格內，讓網友嘖嘖稱奇，還形容該路口是「瘋狂路口」。

據查，彰化縣陳姓男子（24歲）在昨天下午1時許，開車沿東區旱溪二街往建成路方向行駛，行經東光園路時，與沿東光園路往旱溪二街騎車直行的林姓老翁（67歲）發生碰撞，林倒地後有多處擦傷，經送醫後沒有生命危險，雙方都無酒精濃度，台中市第三警分局交通分隊獲報後，研判肇事原因是陳、林二人行經無號誌路口時，未依規定減速、讓車，都將依法告發，函送裁罰。

有網友昨天將路口監視器畫面放到臉書社團「大里人聊天室」後，引發迴響，不少網友都說該路段因為是無號誌路口，用路人行經該處時，都沒有減速禮讓，反而加速通行，常釀成車禍，有另外一名網友張貼了該路段的另一起車禍，影片中是一輛休旅車與轎車的事故，其中一輛休旅車被側撞到360度翻覆，但最後翻回原狀停在身障停車格內，讓網友嘖嘖稱奇。