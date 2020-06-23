影／影片曝光！蘇花公路被砂石車逆向撞飛 騎士重傷

蘇花公路44.2公里處彎道，今天上午有機車騎士被砂石車逆向撞擊，頭傷腳折，重傷送醫，經急救後，今天下午轉送加護病房，持續觀察與治療，而撞擊一瞬間影片也曝光，砂石車在彎道因超車，逆向駛入來車道，對向車道的無辜騎士，直接被撞飛。

車禍發生在台九丁線44.2公里處觀音路段，蘇澳警察分局澳花派出所今天上午6點48分獲報，趕往處理，而調閱監視畫面發現，駕駛營業砂石車的潘姓駕駛，在路經彎道，逆向超車，直接撞上對向、41歲的林姓機車騎士。