桃警13年前排解吵架被撞智力剩3歲 主官不忘送暖

桃園市平鎮警分局平鎮派出所警員金少雄96年9月間處理一件夫妻爭吵糾紛，遭後方機車高速追撞，頭部遭重創大量出血，雖緊急送醫搶救後挽回一命，但重傷智力退化成3歲，全身癱瘓無法自理。

平鎮警分局分局長李建民特別在端午節前，代表警察局局長陳國進帶著全警察局同仁的慰問及祝福，前往金少雄家慰問他及眷屬，同時關心他的生活狀況。

平鎮警分局副分局長陳怡誠表示，金少雄在服務期間工作負責且熱忱，該起意外就是金員剛執勤交通疏導結束返回派出所途中，在中豐路上發現夫妻爭吵主動上前排解，不料卻後方一輛機車高速衝過來撞上他，當下頭部受到重創大量出血，路人和同事立刻送他到醫院急救保住一命，但腦部重創造成全身癱瘓且智力退化，經過2年間的休養狀況並未改善，醫師評估智力退化嚴重，只能恢復成3歲智能，加上金癱瘓已無法繼續擔任警務工作，雖然當時他尚未達到退休年齡，但經過各級長官努力下，讓他在98年以重大傷殘為由退休。