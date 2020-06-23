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早年海軍「潛水艦十虎」 深山中暑昏倒幸好遇到警察

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

中華民國第一批潛水艦幹訓班結訓、當年被譽為「潛水艦十虎」之一的79歲退役海軍中校曹繼鳴，日前在新北市淡水市區騎機車要去銀行辦事，卻疑因失智迷路10幾公里，中暑昏倒在頂田寮偏遠山區，幸好被巡邏員警發現，協助平安返家。

據了解，曹繼鳴是海軍官校52年班畢業，他和同期官校同學包括前國防部長一級上將李傑、海獅潛艦256戰隊長陳九如中將、王位三、王弘毅、李喬陵、周守閩、周如岡、陳揚博、章澤南共10人，合稱海軍「潛水艦十虎」，於幹訓班結訓後奉派調往淡水服務，參與我國和義大利公司合作研造44噸級迷你潛艇計畫。

曹繼鳴退役後定居淡水竹圍地區，近年輕微失智且有糖尿病。17日上午他獨自騎乘機車出門，準備到住家附近的銀行辦事，便與家人失聯。直到當天下午3時許，淡水警分局興仁派出所警員李翊韋巡邏途經偏遠的頂田寮山區，赫見1名老翁倒在產業道路旁。

「老伯！老伯！你醒醒，你怎麼會在這個地方？」警員李翊韋說，近期連日高溫時常超過36度，老人家昏倒在人煙稀少的山區非常危險。幸好老翁被喚醒微微睜眼，連忙攙扶到樹蔭下休息，再接回派出所補充水分。

還好曹繼鳴仍能協助員警聯絡到家屬，警方得知他遠遠住在十幾公里之外，感到非常訝異，但是他實在想不起，為何明明要去銀行辦事，卻會昏倒在山區產業道路？而且機車也不見了。推測可能因為失智漫無目的騎車迷路、又因血糖太低中暑昏倒。

年輕警員聽說曹繼鳴是赫赫有名的海軍「潛水艦十虎」之一，不由得肅然起敬。後來警員邱德政再透過監視器比對，證實曹繼鳴的確是騎乘機車到頂田寮地區，在他昏倒地點相距不到100公尺的空地，找到機車，18日中午聯繫夫妻倆到派出所領回，讓事件平安圓滿落幕。

警方並且再三提醒，一定要幫長輩配戴名牌，並在衣物繡上家屬聯絡方式，以防走失，旁人或警方才可順利協助返家。

曹繼鳴迷途十幾公里到偏遠山區。翻攝／google map
曹繼鳴迷途十幾公里到偏遠山區。翻攝／google map
早年「潛水艦十虎」之一的退役海軍中校曹繼鳴（右一），平安返家並與員警合影留念。圖／警方提供
早年「潛水艦十虎」之一的退役海軍中校曹繼鳴（右一），平安返家並與員警合影留念。圖／警方提供
警員李翊韋攙扶中暑的曹繼鳴到陰涼處休息，再接回派出所。圖／警方提供
警員李翊韋攙扶中暑的曹繼鳴到陰涼處休息，再接回派出所。圖／警方提供
退役海軍中校曹繼鳴是早年「潛水艦十虎」之一。記者林昭彰／翻攝
退役海軍中校曹繼鳴是早年「潛水艦十虎」之一。記者林昭彰／翻攝

淡水 海軍 失智

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