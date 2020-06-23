屏東5成家暴源於婚姻 縣府聯合發起終「紫」暴力活動

勵馨基金會屏東分事務所、屏東縣政府與屏東地方法院，於今天上午10時，舉辦「終『紫』暴力，讓愛更美麗」反暴力宣導活動，同時邀請縣府及地方法院一同響應反暴力活動。

臺灣屏東地方法院院長吳進寶表示，身為第一批發保護令的法官，更能了解防治家庭暴力的重要性，因此，在屏東地方法院內設置調解前說明會，也對家暴案件做安全評估，避免暴力再發生。

屏東縣政府社會處處長劉美淑指出，目前屏東縣一年約有4千多件的家暴通報案件，其中親密關係暴力佔了5成，家庭暴力的發生不只是受暴者受害，家庭成員都可能成為受害者，其中家暴目睹兒更是需要各網絡的關注及協助。

劉美淑認為，暴力是學習來的，因此，社會處期待透過法院裁定加害人處遇計畫，協助加害人學習不使用暴力解決問題，避免暴力成為家庭的代間遺傳。