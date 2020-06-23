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屏東5成家暴源於婚姻 縣府聯合發起終「紫」暴力活動

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

勵馨基金會屏東分事務所、屏東縣政府與屏東地方法院，於今天上午10時，舉辦「終『紫』暴力，讓愛更美麗」反暴力宣導活動，同時邀請縣府及地方法院一同響應反暴力活動。

臺灣屏東地方法院院長吳進寶表示，身為第一批發保護令的法官，更能了解防治家庭暴力的重要性，因此，在屏東地方法院內設置調解前說明會，也對家暴案件做安全評估，避免暴力再發生。

屏東縣政府社會處處長劉美淑指出，目前屏東縣一年約有4千多件的家暴通報案件，其中親密關係暴力佔了5成，家庭暴力的發生不只是受暴者受害，家庭成員都可能成為受害者，其中家暴目睹兒更是需要各網絡的關注及協助。

劉美淑認為，暴力是學習來的，因此，社會處期待透過法院裁定加害人處遇計畫，協助加害人學習不使用暴力解決問題，避免暴力成為家庭的代間遺傳。

勵馨屏東分事務所專案督導周志漁表示，一般受害者容易因不熟悉法律而畏懼法院，再加上擔心重述傷害，以及不懂如何聲請保護令，因此，受害者可透過家事聯合服務中心的司法社工，了解保護令聲請程序、陪同出庭及協助調解等服務。

勵馨基金會屏東分事務所、屏東縣政府與屏東地方法院，於今天上午舉辦「終『紫』暴力，讓愛更美麗」反暴力宣導活動。記者陳弘逸／攝影
勵馨基金會屏東分事務所、屏東縣政府與屏東地方法院，於今天上午舉辦「終『紫』暴力，讓愛更美麗」反暴力宣導活動。記者陳弘逸／攝影
屏東縣政府社會處處長劉美淑呼籲民眾學習不使用暴力的方式來處理事情。記者陳弘逸／攝影
屏東縣政府社會處處長劉美淑呼籲民眾學習不使用暴力的方式來處理事情。記者陳弘逸／攝影

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