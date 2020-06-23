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只是請他放低音量 莽男拿自製武士刀大甲車站砍人

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市吳姓男子有多項前科，去年6月間曾在任職的工廠內以鐵片打磨，自製武士刀後，藏放在大甲車站旁的木屋內，同年月30日晚間9時許，吳與友人在大甲車站內聊天，當時張姓男子行經該處，感覺吳音量過大，因此出言提醒吳「小聲一點」，未料卻引發吳不滿，回屋拿出武士刀後，找出張理論，並持刀砍傷張前臂，一審依槍砲罪，判刑4月，併科3萬罰金。可上訴。

根據判決書，吳姓男子曾在大甲區二崁路某工廠內，利用砂輪打磨鐵片的方式，製造一把刀刃長59公分、刀柄23公分、總長82公分、單面開鋒的武士刀後，將武士刀放置在大甲車站旁的木造房屋內。

吳姓男子在去年6月30日晚間9時許，在大甲車站的大廳與朋友聊天，當時張姓男子送女友到大甲車站搭車，經過吳時，張認為吳的音量過大，因此出聲要吳「小聲一點，太吵了」，未料卻引來吳的不滿，返回大甲車站旁的木屋拿出藏放的武士刀後，在車站內大聲呼喚，要張出來理論。

吳姓男子見到張後，一言不合，就持刀朝張的右前臂揮砍，造成張右手有10公分的撕裂傷，吳犯後逃逸，警方循線通知吳到案，並查扣一把武士刀，吳承認涉案。

台中地院審理後，認定吳犯行明確，且經查吳有多項竊盜等前科，多次遭花蓮地院、台東地院判刑確定，但仍不知悔改，顯見吳對於刑罰的反應力薄弱，屬於累犯，加重其刑，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪，判刑4月，併科罰金3萬元，徒刑得易科、罰金得易服勞役，可上訴。吳另涉傷害案部分，另行判決。

台中市吳姓男子在去年6月間，在大甲車站持自製武士刀砍傷人，台中地院依法判刑4月、併科3萬元。圖／報系資料照
台中市吳姓男子在去年6月間，在大甲車站持自製武士刀砍傷人，台中地院依法判刑4月、併科3萬元。圖／報系資料照

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