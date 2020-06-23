台南惡火祖孫三代4死 住隔壁棟屋主長子救火急被燙傷

台南市關廟區花園里平房民宅凌晨起火，造成屋主61歲林忠益與兒孫共4人喪命。

4人大體中午前陸續上車送往台南市立殯儀館等待檢察官與法醫相驗。

屋主長子表示，他住隔壁棟房子，發現起火時，火舌已竄出後窗，猛拍門窗都沒人回應，因太靠近窗戶右腹部燙傷。起火老宅已興建60多年，電線安裝10多年，前年加裝冷氣，一直沒有異常。

消防局表示，初步研判是電線走火，因為屋內沒有加裝警示警報器， 受困者因熟睡，很可能還沒發現的時候，已經被濃煙嗆傷昏迷，無法逃出； 不過失火原因還要經過火場調查科實地蒐證、鑑定後才能確定。